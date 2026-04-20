Penikaman Nus Kei Terkait Kasus Pembunuhan di Bekasi, Pelaku Ungkap Sosoknya

Dua terduga pelaku penikaman yang menewaskan Ketua DPD Golkar Malra, Nus Kei, di bandara Langgur, Minggu (19/4/2026).(Foto: dok-istimewa)

Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penikaman hingga tewas terhadap Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

Dua pelaku penikaman Nus Kei sudah ditangkap dan diperiksa secara intensif. Dari pengakuan pelaku jika aksi penikaman ini dilakukan karena keduanya memiliki dendam pribadi dengan Nus Kei.

Bahkan pelaku menyebut jika Nus Kei adalah otak di balik pembunuhan saudara mereka yakni Fenansius Wadanubun alias Dani Holat.

"Motif pelaku adalah balas dendam. Kedua pelaku dendam karena korban Nus Kei adalah otak dibalik pembunuhan saudara kedua pelaku," ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi seperti dikutip, Senin (20/4/26).

Dia menjelaskan, para tersangka menyebut jika kasus pembunuhan terhadap Dani Holat terjadi pada tahun 2020 di Bekasi. Insiden keji itu terjadi di samping Apartemen Metro Galaxy Kalimalang, Bekasi.

Rositah menyebut, kedua pelaku bahkan mengenal dekat sosok Nus Kei yang akhirnya mereka habisi dengan cara ditikam di di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Maluku Tenggara, Maluku, Minggu (19/4/2026).

“Iya (mereka saling mengenal),” ungkapnya.

Sebagai informasi, dua pelaku penikaman tersebut adalah HR (28) dan FU (36). Namun salah satunya diduga merupakan atlet tarung bebas atau Mixed Martial Arts (MMA).

"Iya betul, kalau dilihat sepertinya (pelaku HR adalah) atlet (tarung bebas)," kata Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi seperti dikutip, Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan, pihaknya juga sudah mencari tahu latar belakang pelaku FU. Dari hasil penelusuran, yang bersangkutan adalah warga biasa. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

"Usai ditangkap kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif hingga malam ini," terangnya.

Rian menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, motif kedua pelaku membunuh Nus Kei karena dendam lama. Sebab sebelumnya, kedua pelaku dan korban sama-sama pernah tinggal di Jakarta.

"Motifnya itu dendam ya, dari hasil penyidikan kita sementara itu," bebernya.