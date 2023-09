Penjelasan Kick Off dalam Sepak Bola

Kick off adalah sebuah tendangan awal yang dilakukan untuk memulai pertandingan. Kick off menjadi bagian terpenting dalam sebuah pertandingan sepak bola. Pada Laws of The Game, yaitu panduan mengenai hukum, peraturan, dan regulasi dalam sepak bola, aturan mengenai kick off ada di aturan ke delapan.

Mengutip laman resmi FIFA, International Football Association Board, dan beberapa sumber lain, berikut ini adalah proses, cara melakukan, dan sejarah kick off dalam sepak bola:

Proses Kick Off

Sebelum kick off, wasit akan menentukan terlebih dahulu tim mana yang akan melakukannya. Penentuan ini biasanya dilakukan dengan cara melempar koin.

Masing-masing tim akan diminta untuk memilih bagian koin, bagian kepala (depan) atau buntut (belakang). Jika bagian kepala yang menghadap ke atas setelah koin dilempar, maka tim yang memilih bagian koin tersebut berhak menentukan pilihan antara bola atau lapangan.

Ketika yang dipilih bola, maka tim tersebutlah yang akan melakukan kick off pada babak pertama. Dan jika yang dipilih lapangan, maka tim tersebut menentukan gawang di babak pertama dan kick off di babak kedua.

Selain itu, kick off kembali dilakukan jika salah satu tim mencetak angka. Apabila dalam pertandingan ada tambahan babak, maka akan diadakan undian ulang untuk menentukan tim yang berhak mendapatkan kick off.

Foto: iStock

Cara Melakukan Kick Off

Kick off dilakukan tepat pada titik tengah lapangan sepak bola. Semua pemain yang ada di lapangan harus berada pada posisinya masing-masing sampai kick off dimulai.

Sebelum bola ditendang, pemain tidak boleh melewati garis tengah lapangan. Apabila ada pemain yang berada di garis lawan, maka permainan tidak akan dimulai dan sang pemain bisa mendapat kartu.

Setiap pemain lawan juga dilarang berada dekat dengan pemain yang akan melakukan kick off. Pemain lawan harus berada di luar lingkaran tengah lapangan atau berada di jarak 9,2 meter.

Sejarah

Awalnya, pertandingan sepak bola dimulai dengan cara wasit melemparkan bola di tengah lapangan seperti pada pertandingan bola basket.

Kemudian di tahun 1841, saat itu di Inggris, pertandingan dimulai dengan meletakkan bola di titik putih lapangan dan wasit menembak pistol ke udara sebagai tanda pertandingan dimulai.

Seiring perkembangan zaman, tahun 1857 sebuah peraturan akhirnya dibuat lebih adil dengan sistem lempar koin. Peraturan ini kemudian ditulis secara resmi oleh Football Association (FA) ketika organisasi ini berdiri di tahun 1863.

Revisi Peraturan

Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun, peraturan tersebut akhirnya direvisi. Tim yang menang berhak untuk memilih dan melakukan kick off.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Kontingen Indonesia di Asian Games Hangzhou 2022 untuk Hari Pertama

Peraturan sepak bola termasuk aturan kick off disempurnakan oleh FIFA (Federasi Sepak Bola Dunia) dengan mewajibkan dua orang saja yang berada di dalam lingkaran.

Di tahun 2016, FIFA bersama IFAB (Asosiasi Sepak Bola Internasional) memodifikasi dengan mengizinkan kick off ditendang ke segala arah dan bola bisa diberikan kepada rekan terdekat dari pemain yang melakukan kick off.