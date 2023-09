Berkah Demo, Penjual Es Cendol Semringah Dagangan Diborong Pangdam Jaya

Demo buruh mendatangkan berkah tersendiri bagi penjual cendol bernama Agus. Sebab, dagangan Agus diborong Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharjo saat buruh menggelar aksi depan Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (14/5/2022).

Agus tampak terkejut sekaligus senang saat Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menghampirinya setelah meninjau aksi massa buruh.

Ternyata, Mayjen Untung Budiharto memborong dagangan es cendol Agus. Agus pun menerima uanguang Rp500 ribu dari Mayjen Untung.

“Pangdam Jaya yang bayar, alhamdulillah. Ambil semua gratis,” kata Agus.

Agus bersyukur terlebih melihat dagangannya hari ini ludes terjual.

“Alhamdulillah ada rejeki buat anak saya. Pangdam Jaya borong semua,” tegas Agus

Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadhil Imran hadir untuk meninjau demo buruh bertajuk May Day Fiesta di depan gedung DPR RI.

Aksi oleh Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia untuk memperingati Hari Buruh 1 Mei lalu.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, ada dua kegiatan Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia hari ini. Dua kegiatan itu, pertama, aksi unjuk rasa di DPR RI pada pukul 10 00 – 12.00 WIB. Sedangkan yang kedua, May Day Fiesta di Gelora Bung Karno pada jam 13.00 – 17.30 WIB

"Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga melakukan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Perfilman Usmar Ismail," kata Said Iqbal. [yud]