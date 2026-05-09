Pentagon Rilis 160 Dokumen Rahasia UFO, Penampakan 'Mata Sauron' Terungkap

Tabir misteri mengenai fenomena benda terbang tak dikenal atau UFO di Amerika Serikat (AS) mulai tersingkap. Departemen Perang AS, Pentagon, secara resmi merilis 160 dokumen rahasia yang selama ini tersimpan rapat di balik klasifikasi 'Sangat Rahasia', Jumat (9/5/2026).

Langkah deklasifikasi besar-besaran ini mencakup kumpulan laporan dari berbagai lembaga elit, mulai dari FBI, Kementerian Luar Negeri, NASA, hingga internal Pentagon sendiri. Menteri Perang AS Pete Hegseth menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah terhadap transparansi informasi bagi publik.

"Dokumen-dokumen ini telah lama memicu spekulasi yang wajar. Sudah waktunya rakyat Amerika melihatnya sendiri," tegas Hegseth sebagaimana dilansir dari AFP.

Fenomena 'Mata Sauron' di Langit Amerika

Salah satu bagian paling menggetarkan dalam dokumen tersebut adalah laporan mengenai Fenomena Anomali Tak Teridentifikasi (UAP) yang terjadi sepanjang tahun 2023. Kantor Resolusi Anomali Seluruh Domain (AARO) menyoroti satu kesaksian yang dianggap sangat meyakinkan dari agen khusus penegak hukum federal.

Dalam laporan tersebut, tiga tim agen mengaku melihat 'bola oranye' misterius di langit yang kemudian meluncurkan bola-bola merah berukuran lebih kecil. Selain itu, dua agen lainnya melaporkan adanya bola oranye bercahaya yang hinggap di puncak sebuah bukit batu.

Yang menarik, dokumen tersebut menyertakan ilustrasi lingkaran merah-oranye dengan garis kuning di bagian bawahnya. Para agen mendeskripsikan objek tersebut sangat mirip dengan 'Mata Sauron' dari film legendaris Lord of the Rings, namun tanpa pupil di tengahnya.

Arsip Piring Terbang Tahun 1940-an

Tak hanya laporan modern, Pentagon juga membuka arsip lama yang berasal dari era Perang Dunia II. Salah satu dokumen bertanggal Desember 1947 secara eksplisit menyebutkan istilah "piring terbang" sebagai perhatian serius Markas Besar Komando Material Udara.

Laporan intelijen Angkatan Udara pada November 1948 juga mencatat kekhawatiran serupa. "Selama beberapa waktu kami merasa khawatir dengan laporan berulang mengenai piring terbang," bunyi dokumen yang sebelumnya berstatus Top Secret tersebut.

Titah Trump dan Sindiran untuk Obama

Deklasifikasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Donald Trump pada Februari lalu. Trump memerintahkan seluruh lembaga federal untuk mengidentifikasi dan merilis file terkait UFO dan alien karena besarnya rasa penasaran publik.

Keputusan ini juga diwarnai bumbu politik. Trump sempat menyentil pendahulunya, Barack Obama, yang sempat berkomentar mengenai keberadaan UFO dalam sebuah siniar (podcast). Saat itu, Obama menyebut UFO itu nyata namun tidak disimpan di Area 51.

Trump bereaksi keras dengan menuduh Obama membocorkan informasi rahasia negara. "Dia memberikan informasi rahasia, dia tidak seharusnya melakukan itu," ujar Trump.

Meski begitu, Trump sendiri mengaku skeptis. "Saya tidak tahu apakah mereka nyata atau tidak," tambahnya.

Hingga saat ini, meskipun ratusan dokumen telah dibuka, Pentagon tetap menyatakan belum menemukan bukti sahih mengenai keberadaan teknologi alien atau kehidupan cerdas di luar Bumi.

Banyak penampakan yang sebelumnya dianggap UFO ternyata hanyalah balon cuaca, pesawat mata-mata, satelit, atau aktivitas atmosfer normal lainnya.