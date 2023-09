Penting! 5 Alasan Untuk Beralih ke Aplikasi Absensi Karyawan Online

Absensi karyawan adalah fondasi penting sebuah perusahaan. Tanpanya, loyalitas dan kinerja karyawan terhadap perusahaan akan sulit terukur. Dampak lain dari ketiadaan absensi pegawai adalah kesulitan saat memberikan pertimbangan yang objektif saat memberikan bonus berdasarkan kinerja karyawan.

Nilai tolak ukur kinerja tidak hanya dari seberapa rajinnya karyawan Anda datang ke kantor. Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dan kultur yang Anda bangun juga merupakan penilaian penting terhadap kinerja karyawan. Sayangnya, tolak ukur ini masih sulit jika perusahaan masih melakukan pencatatan absensi secara manual.

Inilah pentingnya perusahaan Anda memiliki sistem yang bisa mengelola absensi karyawan. Salah satu aplikasi absensi terbaik yang ada di Indonesia adalah Talenta by Mekari, yang dapat diakses lewat https://www.talenta.co/fitur/attendance-management/aplikasi-absensi-kehadiran-karyawan-online/. Aplikasi ini punya banyak fitur, yang tentunya bermanfaat bagi perusahaan, salah satunya adalah kemudahan untuk mengaksesnya di mana pun dan kapan pun. Selain itu, dalam artikel ini akan dibahas keunggulan dan alasan lainnya untuk beralih menggunakan aplikasi absensi karyawan online.

Absensi karyawan lebih praktis

Dibandingkan dengan input absensi secara manual, absensi karyawan online jauh lebih praktis. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan karyawan yang ingin melakukan absen. Ada cara scan fingerprint, menggunakan kartu akses, hingga scan wajah yang lebih canggih. Cara - cara ini memungkinkan karyawan untuk menginput kehadiran tanpa harus mengisi form atau mengantri di mesin check clock. Selain itu, sistem absensi karyawan menghindari perbuatan curang seperti titip absen.

Dari sisi manajemen, penggunaan sistem memudahkan atasan untuk memantau absensi bawahan. Atasan akan merasa sangat terbantu dengan adanya sistem ini. Karyawan juga akan merasa lebih mudah karena sistem ini memiliki tata cara yang lebih praktis. Karena cukup dengan membuka laptop atau smartphone, Anda sudah bisa tahu apakah karyawan Anda masuk kantor atau tidak hari ini. Manajemen juga semakin mudah untuk melihat atau membuat data tentang kehadiran karena data sudah tersedia dari sistem.

1.Data real-time

Ada kalanya Anda perlu mengecek apakah karyawan Anda datang terlambat atau tidak hari ini. Dengan absensi manual, butuh waktu untuk data ini bisa sampai ke tangan Anda. Namun dengan bantuan software, Anda bisa mengambil datanya kapan saja dan di mana saja. Di sisi pegawai, sistem absensi karyawan memungkinkan seluruh staf Anda untuk absen dari mana saja. Dengan teknologi cloud, karyawan Anda bisa tetap menginput absen meski sedang bertugas di luar kota.

2.Meningkatkan keamanan perusahaan

Penggunaan sistem ini tak hanya terbatas untuk input absensi saja. Anda bisa menggunakannya untuk membatasi akses karyawan. Contohnya, Anda hanya ingin staf IT untuk masuk ke ruangan server, atau hanya Anda yang bisa membuka pintu ke ruangan Anda. Hal semacam ini bisa diatur menggunakan sistem.

Pembatasan akses semacam ini penting untuk meningkatkan keamanan. Dengan membatasi akses ke ruangan server misalnya, Anda bisa menghindari pencurian data oleh karyawan, atau ruangan Anda sebagai pimpinan perusahaan yang mana penuh dengan dokumen atau data penting yang tak ternilai harganya.

3.Sentralisasi absensi karyawan

Banyak perusahaan besar memiliki cabang di berbagai daerah. Perusahaan-perusahaan seperti ini sudah pasti memiliki ribuan pegawai yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di level ini, sudah mustahil rasanya mengelola absensi secara manual menggunakan kertas atau spreadsheet sekalipun.

Perusahaan yang sudah di level ini butuh sebuah sistem yang bisa mengotomatiskan pengelolaan absensi karyawan. Bukan hanya itu, mengatur data absen dari satu tempat (kantor pusat) adalah penting untuk kelancaran pengurusan gaji, bonus, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian.

4. Efisiensi dan transparansi

Bukan hanya kalangan atasan atau manager, namun pegawai pun memerlukan data absensi. Seperti misalnya saat karyawan ingin mengecek berapa sisa cuti yang ada, atau sudah berapa kali mereka terlambat masuk kerja dalam bulan ini. Dengan cara manual, sang karyawan harus meminta daftar absensi terlebih dahulu dari bagian HRD untuk mencari informasi-informasi tersebut.

Andaikan staf HRD tak mengijinkan karyawan tersebut mengakses informasi tersebut, maka sudah pasti transparansi tak akan terwujud. Maka dari itu, sistem absensi karyawan akan sangat membantu karyawan dan atasan karena sangat efisien dan memiliki transparansi.

Kesimpulan

Anda bisa merasakan lima manfaat di atas jika Anda mengelola absensi menggunakan sistem absensi karyawan. Dengan sistem ini, Anda dapat memperbarui database karyawan dengan otomatis dan mudah serta bisa melakukan mutasi, promosi, dan lainnya. Sistem ini memberikan kemudahan dalam mengelola informasi kehadiran, keterlambatan, sakit, hingga manajemen gaji karyawan dengan tepat dan akurat. Anda juga dapat melakukan tugas HR secara otomatis. Selain itu, Anda juga dapat melakukan proses reimbursement dan kegiatan operasional lainnya dengan HRM Software.

Ada berbagai macam aplikasi absensi online yang mempunyai fitur beragam, seperti HRIS Talenta by Mekari dan software lainnya yang mempunyai berbagai fitur dan dapat membantu HR dalam mengelola administrasi karyawan yang lebih efisien.

Apa itu Software atau Aplikasi Absensi Talenta?

Pernah dengar aplikasi yang memudahkan perusahaan dalam membuat jejaring karyawan seperti absen, gaji, cuti, payment dan lainnya? Maka aplikasi absensi tersebut merupakan sebuah aplikasi absensi software Talenta. Software talenta ini berada pada pelayanan Mekari guna memenuhi kebutuhan para pebisnis dan pengusaha dalam mengelola administrasi karyawan.

Software talenta ini mengedepankan sistem HRIS, sistem tersebut sudah sangat canggih serta adanya fitur yang menarik. Dalam penggunaan software ini memang tidak begitu rumit. Keberadaan aplikasi absensi Talenta justru akan memudahkan penggunanya untuk segera menikmati layanan kontrol gratis.

Talenta juga memiliki beberapa sistem yang bisa memanfaatkan agar pengelolaan secara manajemen kerja karyawan bisa optimal. Pemanfaatan Software Talenta ini menandakan bahwa pengusaha atau pebisnis lebih siap menghadapi era digital dengan segala kemudahan. Biasanya, perusahaan menggunakan software atau aplikasi absensi sesuai kebutuhan.

Cara Menggunakan Aplikasi Absensi Talenta

Ada beberapa hal yang penting ketika menggunakan Talenta sebagai aplikasi absensi. Cara menggunakannya tentu dengan memberikan semangat tersendiri. Nantinya, karyawan bisa mudah menggunakannya via HP atau Laptop.

Menggunakan Talenta bisa dengan cara mendownload terlebih dahulu bisa dengan PC atau laptop. Kemudian lakukan login dalam aplikasi absensi dan bersiap untuk memanfaatkan fitur yang ada pada aplikasi absensi Talenta tersebut.

Fitur yang ada di Talenta sangat memudahkan penggunanya, baik sebagai karyawan maupun perusahaan dalam memperlancar aktivitas perusahaan terkait absensi, gaji dan fitur lainnya. Hal ini akan memberikan dampak positif serta fleksibilitas dalam pengelolaan karyawan secara menyeluruh.

Selanjutnya jika aplikasi absensi tentang Talenta sudah ada baik via HP atau PC tinggal menggunakannya sesuai kebutuhan. Misalnya saja fitur request time off, fitur tersebut memudahkan karyawan untuk mengambil cuti. Buka aplikasi absensi pilih request time off dan bisa tentukan jatah cuti misal sehari, setengah hari atau beberapa hari.

Talenta Attendance

Apa itu Talenta Attendance? software yang merupakan salah satu bagian dari produk Talenta. Pada Talenta Attendance untuk memberikan solusi kepada perusahaan atau pebisnis untuk pengelolaan karyawan. Baik karyawan dari usaha kecil atau menengah bisa juga dengan bidang retail, bisnis privat, makanan atau minuman serta pelayanan jasa.

Penggunaan aplikasi absensi ini mampu mengatur absensi masuk, monitoring real time, jadwal shifting, hingga rekap kehadiran otomatis. Jadi keberadaan Talenta Attendance ini sangat memudahkan pebisnis atau pengusaha dalam pengoperasian jadwal karyawan, secara akurat, efisien, serta efektif.

Untuk bisa menggunakan Talenta Attendance secara gratis bisa dengan mengunduh di playstore untuk memaksimalkan kinerja. Jadi pengguna bisa lebih fleksibel serta melakukan kontroling dengan mudah serta lebih terjamin akurasinya. Oleh karena itu, saran selanjutnya untuk segera melakukan install aplikasi absensi dan melakukan login secara pribadi.

Dengan memanfaatkan software Talenta secara bermanfaat serta memberikan nilai positif. Para karyawan saat ini telah melakukan finger print via mobile dengan aplikasi absensi bernama Talenta itu. Keberadaan software Talenta memang sangat tepat terpilih sebagai salah satu solusi teknologi modern berdasarkan request.