Penuh Warna, Nadjani Tampilkan Koleksi Sign of Spring di JFW 2023

Nadjani pada perhelatan Jakarta Fashion Week (JFW) 2023 menghadirkan koleksi ready to wear yang penuh warna. Dengan koleksi yang bertajuk Sign of Spring, Nadjani menghadirkan koleksi bergaya casual ready to wear dengan paduan warna pink, biru dan hijau terinspirasi dari street style fashion negeri Jepang.

Pada koleksinya kali ini, Nadjani memberikan sentuhan baju bergaya ready to wear Jepang. Koleksi ini akan dijual secara eksklusif di market place Fashionlink.

Penampil pertama koleksi Sign of Spring ini menggandeng kolaborator Nadjani yaitu aktris Syahnaz Sadiqah kemudian influencer Athieqah Asy-Syahidah atau lebih dikenal dengan nama Tiqa dan penyanyi Nindy Ayunda.

"Koleksi Sign of Spring hadir dalam 16 look, terdiri dari tunik, outer, rok, celana dan atasan, sesuatu yang spesial pada koleksi kali ini, Nadjani menampilkan bahan printed corduroy pada beberapa produk seperti sweater, celana dan aksen pada produk lainnya. Semua koleksi ini sangat cocok dipakai untuk kegiatan sehari-hari karena pemilihan bahan yang nyaman," kata Nadya Amatullah Nizar, di JFW 2023, Jakarta, Senin, (24/10/2022).

Nadjani JFW 2023

Masih menurutnya, koleksi ini akan menjadi nafas baru pada produk Nadjani dengan motif khas dan warna-warna yang tetap cocok untuk digunakan sehari-hari.

"Diharapkan koleksi ini dapat memenuhi keinginan pelanggan setia Nadjani. Koleksi Sign of Spring dapat di beli pada bulan Oktober 2022 di market-place Fashionlink.," tambahnya.