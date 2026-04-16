AC yang tiba-tiba meneteskan air sering kali bikin panik dan membuat ruangan terasa lebih lembap dan performa AC menurun.

Masalah ini bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga bisa merusak dinding dan menyebabkan korsleting listrik jika dibiarkan. Padahal, kebocoran AC umumnya disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Simak penyebab AC bocor dan cara mengatasinya.

Penyebab AC Bocor yang Paling Sering Terjadi

1. Filter AC Kotor dan Tersumbat Debu

Filter AC yang terlalu kotor dapat menghambat sirkulasi udara masuk ke evaporator. Akibatnya, evaporator menjadi terlalu dingin hingga membeku. Saat es mencair, air berlebih bisa meluber dan menyebabkan kebocoran.

2. Saluran Pembuangan Air Tersumbat

Drain line atau saluran pembuangan berfungsi mengalirkan air hasil kondensasi keluar dari unit AC. Jika tersumbat oleh debu, lumut, atau lendir, air akan tertahan dan akhirnya meluap keluar.

3. Pemasangan AC Tidak Presisi

Instalasi AC yang miring atau tidak memiliki sudut kemiringan ideal bisa membuat air tidak mengalir sempurna menuju drainase. Ini termasuk salah satu penyebab umum AC netes setelah pemasangan baru.

4. Freon Berkurang atau Bocor

Kekurangan freon membuat tekanan dalam sistem AC tidak stabil dan menyebabkan evaporator membeku. Saat bunga es mencair, air akan menetes berlebihan dari unit indoor.

5. Evaporator atau Koil Kotor/Rusak

Evaporator yang kotor menurunkan performa pendinginan dan dapat memicu pembentukan es. Bila sudah rusak atau retak, air bisa keluar dari jalur yang tidak seharusnya.

6. Bak Penampungan Air Retak atau Penuh

AC memiliki tray penampung air sebelum air dialirkan ke pembuangan. Jika bagian ini retak, bergeser, atau penuh karena kotoran, air dapat meluap dan bocor.

7. Kondensasi pada Pipa AC

Perbedaan suhu ekstrem antara pipa dan udara sekitar dapat menimbulkan embun berlebih di pipa AC. Jika insulasi pipa rusak, kondensasi ini dapat menetes seperti kebocoran.

Cara Mengatasi AC Bocor

Bersihkan filter AC secara rutin minimal setiap 2-3 bulan sekali Periksa Saluran Drainase dan pastikan saluran pembuangan tidak tersumbat. Cek Posisi dan Kemiringan AC, jika AC baru dipasang dan langsung bocor, kemungkinan ada kesalahan instalasi.

Tips Mencegah AC Bocor agar Tidak Terulang

Agar masalah serupa tidak terus berulang, lakukan langkah pencegahan berikut:

Servis AC rutin setiap 3–6 bulan sekali

ersihkan filter secara berkala di rumah

Gunakan AC sesuai kapasitas ruangan

Hindari penggunaan nonstop 24 jam penuh

Kapan Harus Menggunakan Jasa Service dan Cuci AC?

Jika AC sudah menunjukkan tanda-tanda seperti bocor terus-menerus, tidak dingin, atau mengeluarkan suara aneh, maka sudah saatnya memanggil teknisi. Menggunakan jasa service dan cuci AC secara profesional tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga memperpanjanAC dan menjaga kualitas udara di dalam ruangan.

Solusi Praktis untuk AC Bocor Tanpa Ribet

AC yang bocor perlu segera diperbaiki, selain mengganggu kenyamanan, kondisi ini juga bisa merusak perabot dan meningkatkan risiko korsleting listrik.

Dengan teknisi terpercaya, proses pengecekan hingga perbaikan bisa dilakukan dengan cepat dan aman.