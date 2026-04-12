Pep Guardiola Punya Pesan Khusus untuk Cherki Agar Lebih 'Mematikan'

Pelatih Manchester City Josep "Pep" Guardiola menginginkan gelandang serang timnya Rayan Cherki lebih sering berada di sepertiga wilayah lawan untuk memperbesar peluang terjadinya gol.

"Kemampuan dan kualitasnya memang cocok di sana," ujar Guardiola, dikutip dari laman resmi Manchester City, Minggu.

Menurut juru taktik asal Spanyol tersebut, hal itulah yang membuat dirinya tidak ingin pemain seperti Cherki turun untuk mendapatkan bola dari penjaga gawang.

Menurut dia, atribut yang dimiliki pemain asal Prancis berusia 22 tahun itu seperti ketenangan, visi dan kemampuan mengambil keputusan yang bagus dibutuhkan untuk mempersulit pertahanan lawan.

"Pemain seperti dia mampu bermain dengan ritme awan. Pemain-pemain seperti ini memiliki sesuatu yang saya sukai," tutur Guardiola

Bagi dia, ketenangan Cherki tidak jauh berbeda dengan kapten Manchester City, Bernardo Silva.

"Dia mirip seperti Bernardo, saat berada di situasi sulit dan di bawah tekanan, dia bermain seolah-olah itu hanya laga persahabatan, seolah tidak ada beban. Itu sangat jarang dimiliki pesepak bola," tutur Guardiola.

Melihat hal-hal tersebut, pelatih berusia 55 tahun itu berharap Cherki bisa bertahan lama di Manchester City mengingat baru didatangkan pada awal musim panas 2025/2026.

"Dia adalah salah satu pemain paling berbakat luar biasa yang pernah saya lihat, dan saya berharap dia bisa bertahan lebih lama karena dia punya atribut untuk menjadi pemain top," kata Guardiola.

Berdasarkan catatan dari Transfermarkt, sejak didatangkan dari Olympique Lyon pada bursa transfer musim panas 2025/2026, Cherki telah menorehkan sembilan gol dan 11 assist dari 42 pertandingan dan itu masih mungkin bertambah karena musim masih berjalan.

Torehan gol dan assist tersebut melampaui sang kapten yaitu Bernardo Silva pada musim debutnya pada 2017/2028, di mana dia mencatatkan sembilan gol dan 10 assist dari 53 pertandingan.

Cherki pun berpeluang diturunkan Guardiola pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 kontra tuan rumah Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu malam WIB.

City membutuhkan kemenangan dari pertandingan itu untuk terus menempel Arsenal di klasemen sementara. City saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 61 poin dari 30 laga, berbeda sembilan poin dari Arsenal di puncak (70 poin, 32 pertandingan).