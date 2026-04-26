Mengenal Fortis Fortuna Adiuvat, Pepatah Latin yang Menginspirasi Dunia

Dalam hidup, kita sering dihadapkan oleh dua pilihan antara bermain aman atau mengambil risiko.

Situasi ini mengingatkan kita pada pepatah Latin yang sangat populer, yaitu Fortis Fortuna Adiuvat.

Pepatah ini memotivasi kita untuk berani mengambil langkah besar untuk membuka pintu keberuntungan.

Namun, keberhasilan yang didapat nantinya bukan berasal dari takdir hidup, tetapi dari keberanian kita yang berani mengambil langkah besar, terutama ketika situasi dipenuhi ketidakpastian.

Makna Pepatah Latin Fortis Fortuna Adiuvat

Fortis Fortuna Adiuvat artinya adalah fortune favors the bold atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “keberuntungan memihak kepada mereka yang berani”.

Pepatah dalam bahasa Latin tersebut dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Biasanya, kalangan militer sering mengucapkannya untuk menciptakan perasaan keberanian dan keberuntungan saat menghadapi tantangan.

Asal-Usul Pepatah Fortis Fortuna Adiuvat

Pepatah yang sering dicantumkan pada bio di media sosial ini, bukanlah kalimat baru yang dipopulerkan oleh generasi modern.

Pepatah Fortis Fortuna Adiuvat pertama kali muncul sekitar tahun 151 SM dalam naskah drama berjudul Phormio karya Terence, seorang penulis naskah Romawi Kuno.

Bagi orang Romawi, Fortuna adalah sosok Dewi Keberuntungan. Kalimatnya mengisyaratkan bahwa sang Dewi senang berteman dengan orang-orang yang memiliki nyali.

Meski demikian, pepatah ini bukan sebuah ajakan kepada semua orang untuk nekat atau asal tabrak.

Makna “berani” yang dimaksud dalam pepatah tersebut adalah kemampuan untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian.

Bisa dikatakan, pepatah ini lebih berfungsi sebagai motivasi untuk mendorong keberanian.

Jika tidak mencoba, peluang sukses adalah 0 persen, tetapi jika berani mencoba, pintu “keberuntungan” akan datang membantu.

Menariknya, kalimat ini berlawanan dengan pepatah “sabar itu subur” atau “orang sabar disayang Tuhan”.

Kehadiran pepatah ini mengingatkan kita bahwa hidup memiliki dua pilihan yang berbeda. Ada kalanya kita harus menunggu, tapi ada juga waktu di mana kita harus mendobrak pintu.

Tokoh Dunia yang Menggunakan Pepatah Fortis Fortuna Adiuvat

1. Karakter John Wick

Dalam film John Wick kita dapat melihat tato besar di punggung karakter utama yang tertulis “Fortis Fortuna Adiuvat”.

Kalimat tersebut sangat menggambarkan karakter John Wick yang selalu nekat dan berani menghadapi ratusan musuh demi tujuan utamanya.

2. Dunia Militer

Pepatah Fortis Fortuna Adiuvat juga sering digunakan sebagai kalimat motivasi di dalam dunia militer.

Bahkan, beberapa kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat, seperti Florida (SSGN-728), John S. McCain (DDG-56), La Jolla (SSN-701), Montpelier (SSN-765), dan USNS Carl Brashear (T-AKE-7), menggunakan frasanya sebagai motto.

3. Keluarga Turing

Keluarga Alan Turing (pakar matematika), turut memperkenalkan frasa ini di dalam dunia pendidikan dan menjadikannya sebagai lambang di keluarga sejak tahun 1316.

Alan Turing adalah sosok yang membantu menciptakan mesin pemecah kode Enigma selama Perang Dunia II.