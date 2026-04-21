Peran PTN dan PTS, Aturannya Digodok dalam Revisi UU Sisdiknas

Tampilan Gedung rektorat Universitas Indonesia (UI), yang menjadi salah satu PTN terbaik di Indonesia 2025 versi EduRank (Foto: Antara)

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendukung usulan pembagian peran antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang fokus pada riset global dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk perluasan akses pendidikan.

Usulan pemisahan tugas tersebut muncul, merespons keluhan terkait penerimaan mahasiswa baru dalam jumlah masif oleh PTN, yang dinilai mengancam ruang gerak dan eksistensi PTS di berbagai daerah.

"Kalau pembagian tugas negeri dan swasta itu bab mutu dan akses, itu saya setuju. PTN yang berfokus guna meraih peringkat tertinggi World University Rangkings (QS-WUR) menuju World Class Universities (WCU) dan konsentrasi menjadi Perguruan Tinggi riset global dan berdampak," kata Fikri dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Selasa (20/4/2026).

Sementara PTS lanjutnya, agar diarahkan pada perluasan akses pendidikan.

"Sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) terus naik sehingga tingkat pendidikan kita akan terus meningkat. Paling tidak S1," tegasnya.

Terkait wacana pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN, legislator dari Fraksi PKS tersebut menilai hal ini tidak bisa diputuskan sepihak. Menurutnya, pemerintah dan para penyelenggara pendidikan dari unsur masyarakat harus duduk bersama mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Momentum penataan regulasi ini dinilai sangat tepat. Fikri menjelaskan saat ini Komisi X DPR RI sedang menyusun revisi UU Sisdiknas yang mengkodifikasi tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Nampaknya perlu kesepakatan dari para pemangku kepentingan pendidikan. Seperti apakah penormaannya yang tepat dalam UU kelak? Bagaimana semua aspirasi yang masuk dapat dituangkan dalam batang tubuh UU ini secara rinci," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kajian mendalam mengenai tingkatan hierarki hukum untuk aturan ini, mana yang harus dituangkan dalam UU, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan, dan mana yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau kalau diperlukan mana yang cukup dimuat dalam Peraturan Mentri (Permen).

"Tentu agar kuat payung hukumnya namun bisa lentur dan adaptif dalam pelaksanaannya. Demi memajukan dunia pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi, sehingga APK naik namun kualitas juga melaju ke tingkat global," paparnya.