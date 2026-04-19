Perang AS-Iran 'Bakar' Rp859 Triliun, Pasokan Minyak Dunia Hilang 500 Juta Barel

Sebuah kapal tanker raksasa Iran bermuatan 2 juta barel minyak mentah berhasil melintasi Selat Hormuz meski diancam blokade total AS. (Foto: Getty Images)

Dunia kehilangan lebih dari 500 juta barel minyak mentah dan kondensat sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada akhir Februari 2026.

Data Kpler yang dilansir Reuters, Minggu (19/4/2026), mencatat ini sebagai gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah modern dengan nilai kerugian mencapai USD50 miliar atau sekitar Rp859 triliun.

Kehilangan 500 juta barel ini setara dengan menghentikan seluruh perjalanan darat global selama 11 hari atau menutup total pasokan minyak bagi ekonomi dunia selama lima hari. Jumlah tersebut juga setara dengan satu bulan permintaan minyak di Amerika Serikat.

Dampak paling signifikan dialami negara-negara Teluk Arab yang kehilangan produksi sekitar 8 juta barel per hari pada Maret 2026. Angka ini hampir setara dengan gabungan produksi dua raksasa energi, Exxon Mobil dan Chevron.

Ekspor bahan bakar jet dari Arab Saudi, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, dan Oman turun drastis dari 19,6 juta barel pada Februari menjadi hanya 4,1 juta barel untuk periode Maret hingga April. Penurunan ekspor ini setara dengan pembatalan 20.000 penerbangan pulang pergi rute New York-London.

Analis minyak mentah senior di Kpler, Johannes Rauball, menyebut rata-rata harga minyak dunia yang tertahan di level USD100 per barel sejak konflik dimulai memperparah kerugian pendapatan negara-negara produsen.

"Itu setara dengan penurunan 1 persen dalam produk domestik bruto tahunan Jerman, atau kira-kira seluruh PDB negara-negara kecil seperti Latvia atau Estonia," ucap Rauball.

Krisis ini diperkirakan akan memberikan dampak lanjutan pada stabilitas ekonomi global dalam jangka waktu panjang. Hingga saat ini, pasar energi masih mencari alternatif pasokan untuk menutupi defisit yang ditinggalkan oleh produksi negara-negara di kawasan konflik.

