Perang AS-Iran Picu 'Tsunami' Kejahatan di SPBU: Tangki Mobil Dibolongi, Pencuri Tancap Gas

Harga BBM dunia meledak akibat perang AS-Iran dan penutupan Selat Hormuz. Kasus pencurian bensin di Inggris naik 27 persen, sementara di AS muncul modus bor tangki mobil. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Imbas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran kini tidak hanya dirasakan di medan tempur. 'Tsunami' kejahatan bahan bakar minyak (BBM) kini tengah menyapu stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di berbagai belahan dunia, terutama di Inggris dan Amerika Serikat.

​Meledaknya konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan tajam harga minyak dan gas global. Biang keladinya jelas: penutupan de-facto Selat Hormuz, jalur nadi pengiriman energi dunia yang menguasai 20 persen pasokan minyak global. Meski saat ini tengah berlangsung gencatan senjata sementara, kerusakan pada infrastruktur energi di Teluk akibat serangan balasan Iran telah membuat pasar limbung.

​Inggris: Modus 'Tancap Gas' Merajalela

​Di Inggris, harga bensin rata-rata melonjak drastis menjadi 1,58 pound atau sekitar Rp31.815 per liter. Padahal, sebelum perang pecah, harganya masih bertengger di angka 1,33 pound.

​Kenaikan harga ini memicu keputusasaan publik. Lembaga pencegahan kejahatan Forecourt Eye melaporkan adanya kenaikan kasus pencurian bensin dengan modus drive-off (isi bensin lalu langsung tancap gas) sebesar 27 persen.

​Data dari 500 SPBU di Inggris, Skotlandia, dan Wales menunjukkan lebih dari 6.500 liter bahan bakar dicuri setiap harinya sepanjang Maret lalu. Jika dikalkulasi secara nasional, kerugian operator SPBU mencapai 1,25 juta pound atau setara Rp25,1 miliar per minggu.

​"Pada tingkat biaya saat ini, pengendara yang sengaja menghindari pembayaran merugikan sektor ini lebih dari 100 juta pound setahun," tegas Claire Nichol, Direktur Eksekutif British Oil Security Syndicate.

​AS: Tangki Mobil Dibolongi Pakai Bor

​Kondisi di Amerika Serikat setali tiga uang. American Automobile Association (AAA) mencatat rata-rata nasional harga BBM sudah menembus US$4 (Rp64.800) per galon, bahkan di California sudah menyentuh US$6 (Rp97.200). Padahal, sebelum konflik, harganya masih di bawah US$3.

​Namun, modus pencurian di AS jauh lebih nekat dan merusak. Laporan Washington Post menyebutkan para pencuri kini menggunakan mesin bor untuk melubangi tangki bahan bakar kendaraan yang terparkir. Mereka menguras isinya hanya dengan wadah sederhana seperti jerigen susu.

​Seorang warga Arizona mengaku harus menanggung tagihan perbaikan tangki sebesar US$3.000 (Rp48,6 juta), jauh lebih mahal daripada harga bensin yang dicuri dari mobilnya.

​Sentimen Politik dan Kontras Rusia

​Krisis ini memicu kegaduhan politik di Gedung Putih. Menteri Energi AS Chris Wright sempat pesimistis bahwa harga bensin di bawah US$3 baru akan terlihat tahun depan. Pernyataan ini langsung disemprot oleh Donald Trump.

​"Itu benar-benar salah. Harga akan turun segera setelah perang ini berakhir," cetus Trump merespons Wright.

​Sementara itu, pemandangan kontras terlihat di Rusia. Negara Beruang Merah ini relatif terhindar dari guncangan karena tidak memiliki defisit bahan bakar struktural. Per akhir April, harga bensin di sana stabil di angka 68 rubel atau sekitar Rp11.830 per liter.

​Wakil Perdana Menteri Rusia Aleksandr Novak bahkan telah memerintahkan pemberlakuan undang-undang pelarangan ekspor bensin guna memproteksi pasokan domestik di tengah turbulensi pasar global.