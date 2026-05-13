Perang Lawan Iran, Anggaran Militer AS Bengkak Jadi Rp507 Triliun

Pemerintah AS telah menghabiskan US$29 miliar (sekitar Rp507 triliun) untuk operasi militer melawan Iran. (Foto: Inilah.com/AI)

Syahwat militer Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah harus dibayar mahal. Pemerintah AS dilaporkan telah menggelontorkan dana fantastis hingga US$29 miliar atau setara kurang lebih Rp507,5 triliun (kurs Rp17.500 per dolar AS) hanya untuk mendanai operasi militer melawan Iran.

Angka jumbo ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Perang sekaligus Kepala Keuangan AS, Jules W. Hurst III, dalam sidang Komite Anggaran Pertahanan DPR AS, Selasa (12/5/2026). Jumlah ini membengkak signifikan dari estimasi sebelumnya yang berada di angka US$25 miliar.

“Tim gabungan staf dan pengawas anggaran terus memperbarui estimasi, dan sekarang kami perkirakan mendekati US$29 miliar. Hal ini dipicu tingginya biaya perbaikan, penggantian peralatan, serta biaya operasional untuk menjaga pasukan di lapangan,” tegas Hurst di hadapan para anggota dewan.

Eskalasi Sejak Februari

Konflik bersenjata yang menguras kantong Washington ini pecah sejak 28 Februari 2026. Saat itu, militer AS bersama Israel meluncurkan serangan udara masif ke berbagai titik strategis di Iran. Serangan tersebut tidak hanya meluluhlantakkan fasilitas vital, tetapi juga memakan banyak korban sipil yang memicu kecaman internasional.

Teheran tidak tinggal diam. Serangan balasan yang diluncurkan Iran memaksa eskalasi militer meningkat ke level yang sangat berbahaya. Dampaknya, jalur urat nadi energi dunia di Selat Hormuz nyaris lumpuh total, yang kemudian memicu guncangan hebat pada pasar minyak dan gas alam cair dunia.

Selat Hormuz Tercekik, Ekonomi Global Tertekan

Pemerintahan Presiden Donald Trump beralasan ekspansi militer ini dilakukan demi menjaga stabilitas regional dan mengebiri kemampuan militer serta ekonomi Teheran. Namun, kenyataannya, blokade dan ketegangan di Selat Hormuz justru menjadi bumerang bagi ekonomi global.

Lonjakan harga energi yang tak terkendali menambah beban inflasi di berbagai negara, termasuk memberikan tekanan fiskal yang berat bagi mitra-mitra dagang AS. Washington kini berada di posisi simalakama: terus mendanai perang yang kian mahal atau menghadapi risiko kehilangan pengaruh di kawasan tersebut.

Tuntutan Transparansi di Capitol Hill

Di dalam negeri, pembengkakan anggaran perang ini memicu kegaduhan politik. Kongres AS mulai menunjukkan sikap skeptis dan menuntut transparansi penuh atas penggunaan dana pertahanan yang dinilai ugal-ugalan.

Tantangan fiskal besar kini membayangi pemerintahan Trump. Di satu sisi, militer AS dituntut untuk tetap siaga di lapangan, namun di sisi lain, ruang fiskal Washington kian menyempit seiring dengan lamanya konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Dunia kini menanti, sejauh mana daya tahan dompet Washington mampu menopang ambisi militernya di tengah ancaman krisis ekonomi yang kian nyata.