Perang Timur Tengah Meluas, Palestina Kian Sulit Lepas dari Penjajahan

Konflik di kawasan Timur Tengah dinilai semakin kompleks dan menjauh dari harapan perdamaian.

Agresi genosida Zionis Israel di Palestina, ketegangan dengan Iran, hingga campur tangan Amerika Serikat disebut memperbesar ancaman perang regional yang berdampak langsung terhadap masa depan kemerdekaan Palestina.

Situasi itu mengemuka dalam Webinar Internasional bertajuk "Understanding Contemporary Middle East Dynamics: Israeli Colonialism in Palestine, Gulf Strategic Policies, and Iran’s Nuclear Trajectory " yang digelar Asia Middle East for Research and Dialogue atau AMEC secara hybrid berpusat di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Webinar yang dibuka Direktur Eksekutif AMEC Dr. Muslim Imran itu menghadirkan sejumlah akademisi, diplomat, dan peneliti internasional. Acara dimoderatori alumni Cambridge University Inggris, Mumtaza Chairannisa, dan diikuti sekitar 30 peserta dari Indonesia serta Malaysia.

Para pembicara menilai kawasan Timur Tengah saat ini masih belum kondusif bagi lahirnya perdamaian, terutama karena kolonialisme Israel di Palestina dan konflik yang terus melebar hingga melibatkan Iran.

Palestina Dinilai Semakin Sulit Merdeka

Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof. M. Hamdan Basyar, menilai genosida Zionis Israel dan pengusiran rakyat Palestina menjadi sumber utama instabilitas kawasan.

Ia menyoroti rencana pengelolaan Gaza di bawah Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Dengan menempatkan Gaza di bawah pengelolaan Board of Peace-nya Donald Trump dan didukung Resolusi PBB, secara efektif kawasan ini berada dalam Perwalian Baru atau protektorat modern,” ujarnya.

Menurut Prof. Hamdan, kerangka kerja yang diusulkan dalam Resolusi 2803 (2025) mencakup gencatan senjata permanen, rekonstruksi besar-besaran, dan pembentukan pemerintahan transisi internasional melalui Board of Peace serta Pasukan Stabilisasi Internasional.

Namun, ia menilai konsep tersebut justru membuat jalan menuju kemerdekaan Palestina semakin sulit karena seluruh proses berada di bawah kendali kekuatan eksternal.

“Pemerintahan sehari-hari nanti akan dijalankan oleh sebuah komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan ketat BoP, sebuah badan yang dipimpin oleh tokoh politik Amerika, Donald J. Trump, sebuah representasi dramatis dari dominasi kepentingan eksternal,” katanya.

Ia menegaskan, aspirasi kemerdekaan Palestina kini dibuat sangat bersyarat dan bergantung pada penilaian pihak luar.

Zionis Israel Disebut Terus Terlibat Konflik

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan periode 2012–2016, Dian Wirengjurit, menilai Zionis Israel selama ini selalu membingkai operasi militernya sebagai langkah defensif karena ancaman eksistensial.

Namun, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan Zionis Israel terus terlibat dalam berbagai konflik militer di kawasan Timur Tengah.

“Berbeda dengan Iran, Israel telah terlibat secara terus-menerus dalam konflik militer aktif, baik secara ofensif maupun defensif, terhadap berbagai aktor di seluruh kawasan,” ujarnya.

Ia menilai Iran memang memiliki retorika revolusioner dan jaringan proksi, tetapi agresi militer langsungnya tidak sebesar Israel.

“Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah perilaku militer Israel benar-benar mencerminkan kebutuhan defensif, atau justru mencerminkan agenda yang jauh lebih luas dan melampaui sekadar upaya mempertahankan diri,” katanya.

Dian juga menyoroti rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dinilai akan ikut memengaruhi arah geopolitik Timur Tengah.

Menurutnya, posisi tawar Amerika Serikat mulai melemah setelah ditinggalkan sejumlah sekutunya di Eropa dan dunia Arab.

Negara Teluk Mulai Cari Jalan Mandiri

Peneliti AMEC, Pizaro Gozali Idrus, menjelaskan negara-negara Teluk kini mulai berupaya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat.

Ia menilai negara-negara Teluk mulai mengadopsi pendekatan lebih mandiri dalam menyelesaikan konflik kawasan.

“Kesepakatan antara Arab Saudi dan Iran, yang dimediasi oleh Tiongkok, menunjukkan bahwa negara-negara Teluk mampu menangani konflik regional tanpa campur tangan Washington,” ujarnya.

Selain itu, ia mencatat adanya upaya pengurangan eskalasi konflik, termasuk dorongan mengakhiri perang Yaman dan pemulihan hubungan diplomatik Qatar dengan negara-negara Teluk.

Meski demikian, menurut Pizaro, negara-negara Teluk masih menghadapi tantangan besar untuk benar-benar lepas dari pengaruh Amerika Serikat.

“Washington tampaknya tidak akan membiarkan sekutu-sekutunya yang telah lama menjalin hubungan untuk dengan mudah berpindah haluan,” katanya.

Iran Dinilai Masih Bertahan

Sementara itu, Co-Founder Director of Asia West-East Centre (AsiaWE) Malaysia, Abdolreza Alami, menilai asumsi bahwa Iran telah melemah tidak terbukti.

Menurutnya, meski Hamas ditekan, Hizbullah diserang, dan Suriah terpecah, jaringan perlawanan terhadap Israel dan Amerika Serikat masih tetap bertahan.

“Iran memiliki karakteristik khusus dimana secara geografis lokasinya yang sulit ditembus, namun memiliki akses maritim dan memiliki rute perdagangan yang tidak bisa dihilangkan,” ujarnya.

Ia menilai posisi geografis Iran, kekuatan militernya, serta jaringan perdagangan darat dan laut menjadi faktor penting yang membuat negara itu tetap berpengaruh di Timur Tengah.

AMEC dalam proposal seminarnya menyebut Timur Tengah hingga kini masih menjadi pusat konflik global yang kompleks dan multidimensional.

Konflik Zionis Israel-Palestina, rivalitas Iran- Zionis Israel, hingga dinamika keamanan Teluk disebut saling berkaitan dengan sejarah kolonialisme, kepentingan geopolitik, identitas ideologis, serta perebutan pengaruh global.