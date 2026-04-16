Perang Trump di Iran Bikin Tekor Warga AS Rp17.000 Triliun, Pakar Harvard: Jadi Beban Anak Cucu!

Genderang perang yang ditabuh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama Israel terhadap Iran sejak 28 Februari lalu ternyata menjadi bumerang finansial yang mengerikan. Alih-alih kemenangan cepat, warga Negeri Paman Sam kini dibayangi tagihan raksasa yang mencapai angka astronomis.

Pakar kebijakan publik dari Harvard Kennedy School, Profesor Linda Bilmes, mengungkapkan bahwa biaya perang AS melawan Iran berpotensi menyentuh angka US$1 triliun atau setara Rp17.155 triliun. Angka ini jauh melampaui estimasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perang AS (Pentagon).

"Saya yakin kita akan mencapai angka US$1 triliun untuk perang melawan Iran," tegas Bilmes, sebagaimana dikutip dari CNBC International, Kamis (16/4/2026).

Lubang Hitam Anggaran Pentagon

Berdasarkan laporan Pentagon kepada Kongres, enam hari pertama operasi gabungan AS-Israel telah menelan biaya US$11,3 miliar (sekitar Rp194 triliun). Namun, Bilmes menilai angka tersebut adalah 'pemanis' semata.

Menurut risetnya, biaya perang sebenarnya jauh lebih besar karena Pentagon menggunakan hitungan harga lama, bukan biaya penggantian alutsista saat ini yang melonjak tajam. Sebagai contoh, satu rudal pencegat AS berharga US$4 juta (Rp68,5 miliar), padahal hanya digunakan untuk menjatuhkan drone Iran yang harganya cuma US$30.000 (Rp514 juta).

"Kesenjangan antara laporan real-time Pentagon dan biaya perang sebenarnya sangat lebar. Angka US$11,3 miliar itu lebih mendekati US$16 miliar jika menggunakan biaya penggantian saat ini," jelas Bilmes.

Utang Menumpuk, Rakyat Menanggung Bunga

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi fiskal Amerika. Saat ini, utang nasional AS telah melampaui US$31 triliun (sekitar Rp531.743 triliun). Bilmes memperingatkan bahwa perang kali ini dibiayai dengan pinjaman bersuku bunga tinggi.

Berikut adalah rincian beban finansial yang diidentifikasi:

Biaya Harian: Mencapai US$2 miliar (Rp34,3 triliun) per hari selama 40 hari konflik.

Anggaran Pertahanan: Gedung Putih mengajukan US$1,5 triliun kepada Kongres, lonjakan terbesar sejak Perang Dunia II.

Gedung Putih mengajukan US$1,5 triliun kepada Kongres, lonjakan terbesar sejak Perang Dunia II. Dana Tambahan: Pentagon meminta ekstra US$200 miliar khusus untuk kebutuhan perang di Iran.

Warisan Pahit untuk Generasi Mendatang

Berbeda dengan Perang Irak yang terjadi saat utang AS masih di bawah US$4 triliun, perang Iran ini meletus di atas gunung utang yang sudah rapuh. Bilmes menekankan bahwa biaya bunga dari utang perang ini akan menambah beban miliaran dolar setiap tahunnya.

"Ini adalah biaya yang kita bebankan kepada generasi berikutnya. Kita meminjam untuk membiayai perang ini dengan suku bunga lebih tinggi dan basis utang yang jauh lebih besar," ujarnya.

Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait rilis data dari akademisi Harvard tersebut, di tengah tekanan publik yang mulai mempertanyakan urgensi perang yang menguras kantong rakyat tersebut.