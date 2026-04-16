Perbandingan ExpertBook P1 vs P5, Mana yang Lebih Sesuai Kebutuhan Anda?

Memilih laptop yang tepat saat ini memang tidak mudah, terutama dengan banyaknya pilihan yang tersedia dengan fitur-fitur beragam.

Jika Anda sedang mencari opsi di lini ASUS ExpertBook, perbandingan ExpertBook B1 vs B5 mungkin sudah pernah Anda baca, namun kali ini mari fokus pada dua model yang jadi perhatian, yaitu ExpertBook P1 dan P5.

Kedua model ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional dengan berbagai keunggulan dari sisi performa, layar, dan fitur keamanan. Memahami perbedaan utama antara ExpertBook P1 dan P5 akan membantu Anda menentukan mana yang lebih cocok dengan kebutuhan kerja dan aktivitas sehari-hari.

Perbandingan ExpertBook P1 vs P5

Sebagai pembuka, mari kita lihat secara rinci spesifikasi dan fitur dari ASUS ExpertBook P1 dan P5 untuk memahami perbedaan yang bisa menjadi pertimbangan penting dalam memilih sesuai kebutuhan Anda.

1. ASUS ExpertBook P1 P1403CVA

ASUS ExpertBook P1 P1403CVA hadir dengan performa yang kuat berkat prosesor Intel® Core™ i7-13700H generasi ke-13 dengan 14 core yang bisa mencapai kecepatan hingga 5.0 GHz. Untuk grafis, tersedia pilihan Intel® Iris® Xe Graphics atau Intel® UHD Graphics, yang cukup mumpuni untuk berbagai tugas sehari-hari hingga pekerjaan profesional ringan.

Laptop ini bisa dilengkapi RAM DDR5 sebesar 64GB dengan kecepatan 5200 MHz dan kapasitas penyimpanan dual SSD hingga 1TB. Layarnya berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080, panel IPS anti-glare, dan kecerahan 300 nits sehingga nyaman dipakai dalam berbagai kondisi pencahayaan. Desain yang bisa dilipat hingga 180 derajat menambah fleksibilitas penggunaannya.

Dari sisi daya tahan baterai, tersedia pilihan baterai 42 hingga 63Whr yang mampu bertahan hingga 15,9 jam dengan fitur pengisian cepat 60% hanya dalam 49 menit. Konektivitasnya mendukung Wi-Fi 6 serta Bluetooth® 5.2, lengkap dengan port USB Type-C, USB Type-A, HDMI, RJ45 dan audio jack. Keamanan diperkuat dengan teknologi seperti NIST SP 800-155 BIOS, Microsoft® Secured-core PC, fingerprint, webcam shield, dan standar militer MIL-STD-810H.

ExpertBook P1 cocok untuk Anda yang membutuhkan laptop ringan, bertenaga, dan fitur keamanan lengkap dengan harga mulai dari puluhan jutaan rupiah.

2. ASUS ExpertBook P5 P5405CSA

ASUS ExpertBook P5 P5405CSA menawarkan teknologi yang lebih mutakhir dengan prosesor Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V yang mampu mencapai kecepatan hingga 4.8 GHz dan didukung Neural Processing Unit (NPU) hingga 47 TOPS, menjadikannya pilihan ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan daya komputasi tinggi dan kecerdasan buatan.

Untuk visual, laptop ini dilengkapi Intel® Arc™ Graphics yang kuat mendukung kebutuhan grafis lebih berat. RAM yang digunakan adalah LPDDR5X 32GB dengan kecepatan 8533 MHz dalam teknologi Memory on Package, serta penyimpanan dual SSD hingga 3TB dengan PCIe® 4.0, memberikan ruang besar dan akses data sangat cepat.

Layarnya berukuran 14 inci beresolusi WQXGA 2560x1600 dengan tipe IPS anti-glare, kecerahan 400 nits, refresh rate 144Hz, dan akurasi warna 100% sRGB yang sangat baik untuk profesional di bidang kreatif. Desainnya juga hadir dengan rasio layar ke badan mencapai 90% pada aspek rasio 16:10, memberikan tampilan yang lebih luas dan imersif.

Baterai 63Whr di ExpertBook P5 diklaim bisa bertahan hingga 28 jam untuk video offline dengan pengisian cepat 60% dalam waktu kurang dari satu jam. Konektivitasnya telah upgrade ke Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4, port Thunderbolt™ 4 Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, dan audio jack.

Fitur keamanan yang lengkap seperti Microsoft® Secured-core PC, Discrete TPM 2.0, fingerprint dengan FIDO2, serta kamera IR Windows Hello makin menambah kepercayaannya. Audio dengan Dolby Atmos® dan Smart Amp juga mendukung kebutuhan multimedia.

Model ini sangat sesuai untuk Anda yang membutuhkan laptop dengan performa tinggi, layar unggulan, dan fitur AI canggih dalam bobot ringan mulai 1,27 kg dan ketebalan 1,49 cm. Harga ExpertBook P5 memang lebih tinggi dibanding P1, namun sesuai dengan upgrade teknologi yang ditawarkan.

Dari perbandingan kedua laptop ASUS ExpertBook ini, ExpertBook P1 menawarkan performa handal dengan fitur keamanan lengkap untuk kebutuhan kerja sehari-hari yang tidak terlalu berat, ditambah harga yang cukup terjangkau.

Sedangkan ExpertBook P5 lebih cocok untuk Anda yang butuh laptop dengan kemampuan komputasi dan grafis tingkat lanjut, layar superior, serta konektivitas paling update untuk aktivitas profesional dan kreatif.

Sebelum memilih, pertimbangkan kebutuhan komputasi, mobilitas, dan anggaran yang Anda miliki. Melalui informasi di atas, Anda bisa menentukan pilihan yang tepat antara ExpertBook P1 atau P5.

Jika ingin mendapatkan detail lebih lengkap dan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik, Anda bisa mulai dengan cek lebih lanjut spesifikasi lengkap maupun promo yang berlaku. Memilih laptop sesuai kebutuhan akan memastikan investasi teknologi Anda berjalan optimal dan sesuai tujuan kerja.