Membandingkan Gaji Driver Green SM vs Bluebird, Apakah Sesuai dengan Pelayanannya?

Rabu, 29 April 2026 - 11:56 WIB

Kecelakaan tragis melibatkan KA Argo Bromo Anggrek (relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi) dan KRL Commuter Line tujuan Cikarang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, sekitar pukul 20.57-21.11 WIB.

Peristiwa ini menyebabkan 15 orang meninggal dunia, seluruhnya perempuan.

“Iya, 15 meninggal,” kata Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Martinus Ginting di RS Polri, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, 84 hingga 88 orang luka-luka, sementara 240 penumpang berhasil selamat.

Insiden kecelakaan kereta diduga dipicu taksi listrik milik Green SM yang mogok di perlintasan akibat dugaan korsleting.

Taksi Green SM tertabrak KRL hingga berhenti di jalur, lalu KA Argo Bromo Anggrek menabrak rangkaian KRL yang tertahan.

Sopir taksi Green SM kini masih diperiksa terkait kemungkinan kelalaian.

Kasus ini memicu sorotan publik terhadap sopir Green SM. Sejumlah netizen menilai pengemudinya kurang memenuhi “standar”, berbeda dengan citra sopir Bluebird yang dikenal lebih disiplin dan terpercaya.

Pada akhirnya, perbincangan ini juga berkaitan dengan gaji dan sistem kerja sopir taksi.

Standar operasional, pelatihan, serta tekanan untuk mencari penghasilan dapat memengaruhi keputusan di lapangan.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji sopir taksi Green SM dan Bluebird?

Kisaran Gaji Sopir Taksi Green SM dan Bluebird

Melansir berbagai sumber, berikut adalah kisaran gaji sopir taksi Green SM dan Bluebird:

1. Gaji Sopir Taksi Bluebird

Penghasilan sopir Bluebird umumnya berada di kisaran Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan, tergantung capaian argo harian.

Perlu dipahami, mereka tidak menerima gaji tetap seperti pegawai kantoran, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Dalam skema ini, sopir Bluebird memperoleh sekitar 40% dari total argo harian, sementara 60% menjadi bagian perusahaan.

Misalnya, jika seorang sopir Bluebird menghasilkan Rp700.000 dalam sehari, maka ia membawa pulang Rp280.000, sedangkan Rp420.000 disetorkan ke perusahaan.

Jika bekerja sekitar 26 hari dalam sebulan, maka estimasi penghasilan bisa mencapai sekitar Rp7.280.000.

Meski begitu, angka tersebut belum sepenuhnya bersih karena masih ada potongan atau biaya operasional tertentu.

Namun, sistem yang sudah lama berjalan membuat standar kerja sopir Bluebird dikenal lebih stabil dan terstruktur.

2. Gaji Sopir Taksi Green SM

Sementara itu, sopir Green SM juga menggunakan sistem bagi hasil, dengan potensi pendapatan hingga Rp8 juta per bulan.

Persentase yang diterima driver bisa mencapai sekitar 55% dari argo, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi 50:50, tergantung jumlah pendapatan harian.

Karena menggunakan mobil listrik, biaya operasional cenderung lebih rendah, misalnya sekitar Rp80.000 untuk jarak hingga 280 km per hari.

Namun, biaya pengisian listrik tetap ditanggung pengemudi dari bagiannya.

Berdasarkan pengalaman driver di lapangan yang dibagikan di komunitas di Facebook, penghasilan cukup bervariasi.

Ada yang bisa memperoleh sekitar Rp1,8 juta per minggu dengan tambahan bonus, sementara pendapatan harian berkisar antara Rp150.000 hingga Rp455.000, tergantung jumlah order, lokasi, dan jam kerja.

Tidak sedikit pengemudi yang bekerja hingga 10-12 jam per hari untuk memaksimalkan pemasukan.

Selain itu, Green SM menawarkan beberapa fasilitas, seperti BPJS, pelatihan, serta kendaraan listrik baru.

Proses pendaftaran menjadi sopir Green SM juga relatif mudah dengan syarat umum, seperti SIM aktif dan pengalaman mengemudi.