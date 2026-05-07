Perdana ke Cebu Filipina, Pilihan Prabowo Bawa "Maung" Bikin Diaspora Bangga

Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan taktis ringan Maung saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026). (Foto: Antara/HO-BPMI Sekretariat Presiden).

Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026), berlangsung hangat dan disambut antusias diaspora Indonesia yang telah menunggu di hotel tempat Presiden bermalam selama mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN. Di pintu masuk hotel, dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional berdiri rapi sambil menyerahkan bunga kepada Kepala Negara.

Di dalam hotel, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang telah lebih dahulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Prabowo. Selain jajaran pemerintah, diaspora Indonesia yang tinggal di Cebu juga tampak antusias menyambut langsung Presiden. Beberapa di antaranya bahkan berkesempatan bersalaman dan berbincang singkat dengan Prabowo.

Ronald Tasik, seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai dokter di Cebu, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Presiden. Ia menilai Prabowo bersikap hangat dan akrab saat berinteraksi dengan warga Indonesia di luar negeri.

Diaspora Indonesia di Cebu, Filipina, menyambut hangat kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di sela kunjungan kerja menghadiri KTT ASEAN, Kamis (7/5/2026), dengan suasana penuh keakraban dan antusiasme. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

“Senang bisa bertemu Bapak, sangat ramah, dia tanya-tanya, dari mana? nama?” kata Ronald usai bersalaman dengan Presiden.

Ronald juga menyampaikan rasa bangganya karena Prabowo menggunakan kendaraan Maung buatan dalam negeri dalam kunjungan luar negeri tersebut.

“Hal yang spesial sih bisa melihat pemimpin yang bangga membawa produk lokal, karya anak bangsa, inovasi dan teknologi karya anak bangsa ke kancah internasional,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Lili Yahya, warga negara Indonesia yang telah lama menetap di Cebu. Ia mengaku terharu dapat menyambut langsung Presiden di kota tersebut.

“Yang pasti bangga, terharu, dan kami bersuka cita atas kedatangan Bapak Presiden. Karena ini pertama kali ya kunjungan dari Bapak Presiden datang ke Cebu, Filipina,” tutur Lili.

Menurutnya, Prabowo menunjukkan sikap yang hangat dan terbuka kepada diaspora Indonesia. Ia berharap kehadiran Presiden dalam forum ASEAN dapat memberikan dampak positif bagi hubungan Indonesia–Filipina sekaligus memberi perhatian lebih kepada diaspora Indonesia di Cebu.

Lili juga menilai penggunaan kendaraan Maung dalam kunjungan tersebut sebagai bentuk kebanggaan terhadap produk dalam negeri.

“Sangat terkejut sekali ya, maksudnya sungguh sangat membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi wow, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini,” ucapnya.

Sementara itu, Romo Agus Sudaryanto yang telah 15 tahun bertugas sebagai pastor di Cebu mengaku momen tersebut menjadi pengalaman berkesan. Selama ini ia hanya menyaksikan kegiatan Presiden melalui tayangan video, namun kini dapat bertemu langsung.

“Saya berpendapat bahwa kehadiran Bapak Presiden di antara kita, orang Indonesia yang ada di Cebu ini membuat suatu gerakan yang baru, bahwa Bapak Presiden kita ini mendunia dan khususnya di tetangga, di negara Filipina, di mana kita ini tinggal,” tutur Romo Agus.