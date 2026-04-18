Peredaran Vape Harus Diperketat, Negara tak Boleh Kalah dari Penyalahgunaan Narkoba

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi menilai persoalan vape memang harus disikapi secara sangat serius dan hati-hati. Ia menyebut negara tidak boleh hanya melihat dari sisi industrinya saja, tetapi yang paling utama adalah keselamatan masyarakat, terutama generasi muda.

"Kalau hari ini vape makin sering disoroti karena diduga atau bahkan disalahgunakan sebagai media untuk narkoba, maka ini adalah alarm yang tidak boleh diabaikan," ujar Kahfi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, negara tidak boleh kalah cepat dari pola penyalahgunaan yang terus berubah.

"Jadi menurut saya, pengawasan terhadap peredaran vape harus diperketat secara menyeluruh, baik dari sisi produk, distribusi, penggunaan, maupun potensi penyusupan zat-zat terlarang di dalamnya," sambungnya

Di sisi lain, lanjutnya, juga harus dipahami bahwa ada aspek usaha dan industri di dalamnya. Karena itu, pendekatannya tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lunak.

"Kalau memang ada produk yang terbukti membahayakan kesehatan publik, apalagi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, maka negara wajib bertindak tegas. Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi," jelasnya.

Terkait kandungan bahan kimia berbahaya pada vape, kata Kahfi, hal ini juga menjadi perhatian besar. Sebab yang masuk ke dalam tubuh itu bukan sesuatu yang netral.

"Ada nikotin, ada zat adiktif, dan ada juga berbagai senyawa kimia lain yang dalam jangka pendek maupun panjang bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Belum lagi kalau cairannya dicampur bahan lain yang tidak terkontrol, risikonya tentu jauh lebih berbahaya," tuturnya.

Karena itu, dia memandang perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap regulasi vape di Indonesia mulai dari pengawasan BPOM, Kementerian Kesehatan, aparat penegak hukum, termasuk pengendalian distribusi di lapangan, harus diperkuat.

"Jangan sampai produk ini terlihat legal di permukaan, tetapi di lapangan justru menjadi pintu masuk bagi ancaman kesehatan dan penyalahgunaan narkoba," tegas Kahfi.

Komisi IX tentu mendorong agar pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bagi komisinya, isu ini bukan semata soal tren gaya hidup, tetapi soal perlindungan kesehatan masyarakat dan masa depan anak-anak.

"Jadi intinya, kalau vape terbukti makin banyak membawa mudarat, membahayakan kesehatan, dan rawan disalahgunakan untuk narkoba, maka negara harus berani mengambil langkah yang lebih tegas dan lebih terukur," paparnya.