Perempat Final Coppa Italia: Inter vs Atalanta, Juventus vs Lazio

Hasil dari babak 16 besar Coppa Italia 2022/2023 rampung sudah. Delapan maju ke perempat final, dengan dua laga 'big match' antara Inter Milan vs Atalanta dan Juventus vs Lazio.

Juventus, Lazio, dan Atalanta masuk perempat final Coppa Italia setelah mengalahkan lawannya di babak 16 besar kompetisi, Jumat (20/1/2023) dini hari WIB.

Juventus mengalahkan Monza 2-1, Lazio mengalahkan Bologna 1-0 dan Atalanta mengalahkan Spezia 5-2. Gol Federico Chiesa pada menit ke-78 memastikan kemajuan Juventus ke perempat final setelah gol menit kedelapan Moise Kean menyamakan kedudukan Mattia Valoti dari Monza pada menit ke-24.

Lazio mengalahkan Bologna 1-0 dalam pertandingan yang berawal dari melakukan penghormatan kepada mendiang Sinis Mihajlovic, yang pernah melatih Lazio dan Bologna. Istri dan anak-anak Mihajlovic berada di sela-sela video kariernya sebagai pemain dan pelatih di kedua klub diputar di layar raksasa di stadion Olimpico .

Ikon Serie A meninggal karena kanker pada pertengahan Desember dalam usia 53 tahun dan Bologna adalah klub terakhirnya. Sebagai pemain, ia memenangkan Serie A bersama Lazio.

Gelandang Lazio asal Brazil Felipe Anderson mencetak gol dari jarak dekat setelah terjadi kemelut gol pada menit ke-33 untuk memastikan kemenangan bagi Lazio. Sementara itu, dua gol winger Ademolo Lookman membawa Atalanta lolos ke perempat final dengan kemenangan 5-2 atas Spezia.

Lookman cetak brace dalam dua menit.

Membuat Atalanta unggul 2-0 pada menit ke-12, tetapi Albin Ekdal membalaskan satu gol untuk Spezio dua menit kemudian.

Hans Hateboer turut membuat Atalanta unggul pada menit ke-26, sebelum gol Rasmus Hojlund pada menit ke-38.

Hingga akhirnya gol bunuh diri dari Ethan Ampada memastikan kemenangan untuk Atalanta.

Perempatfinal Coppa Italia

31 Januari 2023 Inter Milan vs Atalanta1 Februari 2023 AS Roma vs Cremonese1 Februari 2023 Fiorentina vs Torino2 Februari 2023 Juventus vs Lazio