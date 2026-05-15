Perempat Final Thailand Open 2026: Sisa Berapa Wakil Indonesia?

Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin jelang Piala Tjomas-Uber 2024 di Chengdu, China, Kamis (25/4/2024).

Thailand Open 2026 memasuki babak perempat final pada Jumat (15/5/2026).

Indonesia sendiri mengirimkan 17 wakil untuk bersaing dan memutus puasa gelar di turnamen kelas 500 BWF.

Namun hingga delapan besar, Merah Putih hanya menyisakan dua pemain termasuk Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Perempatfinal Thailand Open 2026 Super 500 akan digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (15/5/2026) siang WIB. Indonesia memiliki dua wakil masing-masing di ganda putra dan putri.

Ganda putri akan lebih dulu mentas hari ini. Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine akan berhadapan dengan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

Tentu saja, ini bukan pertandingan yang mudah buat Isyana/Rinjani. Sebab, mereka akan menghadapi unggulan pertama turnamen! Partai itu akan berlangsung pukul 12.00 WIB.

Kemudian, ganda putra menyisakan Leo/Daniel. Pasangan berjuluk The Babies itu akan menghadapi wakil tuan rumah Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.

Ini juga jadi ujian yang tidak mudah bagi Leo/Daniel. Apalagi, mereka baru kembali berpasangan setelah terpisah sejak 2024. Pertandingan ini digelar pada urutan ketiga.

Tentu saja, kedua pasangan diharapkan bisa melaju ke semifinal Thailand Open 2026. Dengan begitu, harapan Indonesia untuk meraih gelar dari Negeri Gajah Putih bisa terjaga.

Tumpuan ada pada Leo/Daniel yang lebih berpengalaman. Sementara, Isyana/Rinjani bisa dibilang harus tampil ekstra untuk menyisihkan Iwanaga/Nakanishi yang jauh lebih senior.

Daftar wakil Indonesia di Thailand Open 2026

Tunggal Putra

Mohammad Zaki Ubaidillah

Prahdiska Bagas Shujiwo

Anthony Sinisuka Ginting

Muhamad Yusuf (kualifikasi)

Tunggal Putri

Thalita Ramadhani Wiryawan (kualifikasi)

Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (kualifikasi)

Ganda Putra

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat

Bagas Maulana/Muhammad Putra Erwiansyah

Ganda Putri

Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine

Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu

Ganda Campuran

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindiya Wardana

Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti

Verrel Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata