Perhatikan Hal Berikut Sebelum Membeli Aplikasi Akuntansi

Semakin hari, pekerjaan manusia semakin mudah sebab kecanggihan teknologi. Satu dari bentuk kecanggihan ini adalah hadirnya beragam pilihan aplikasi akuntansi terbaik untuk memudahkan dalam kegiatan bisnis. Kebutuhan transaksi yang kian dinamis, turut menjadi latar belakang angka permintaan aplikasi akuntansi yang terus bertambah dari hari ke hari.



Ditambah lagi dengan segudang manfaat yang mampu aplikasi ini tawarkan. Wajar saja bila banyak orang yang jatuh hati dan tergiur untuk membelinya daripada tetap menggunakan cara-cara konvensional dalam bertransaksi.



Bukan hanya menghadirkan cara baru dalam bertransaksi, aplikasi akuntansi online juga membuka peluang baru bagi pebisnis. Sama halnya dengan Jurnal dari Mekari, yakni developer yang menjadi penyedia aplikasi akuntansi online terbaik. Mengingat Jurnal bukan satu-satunya developer yang ada, cukup memusingkan jika Anda harus memilih mana aplikasi akuntansi yang terbaik.



Untuk mengantisipasi kebingungan tersebut, dengan ini kami telah merangkum sejumlah ciri atau kriteria aplikasi akuntansi terbaik. Penasaran? Yuk kita simak daftar lengkapnya!



Kriteria Aplikasi Akuntansi Terbaik Yang Wajib Ada



Sebagai seorang pembeli atau konsumen, mendapatkan produk berkualitas sudah tentu keinginan kita semua. Apalagi untuk produk yang sifatnya jangka panjang seperti aplikasi akuntansi atau aplikasi keuangan sejenis.



Selain produknya jangka panjang, aplikasi ini juga turut andil dalam pengelolaan bisnis yang Anda punya. Jika salah-salah pilih, bukannya mendapatkan kemudahan, yang ada Anda semakin dibuat susah. Maka dari itu, penting untuk kita mencari tahu apa saja kriteria dari aplikasi akuntansi terbaik. Jika belum membutuhkan sekarang, kiat-kiat berikut bisa Anda pakai di lain waktu. Siapa yang tahu kapan Anda membutuhkannya, kan?



1. Sudah Sesuai dengan Standar Indonesia



Masing-masing negara tentu punya peraturan yang berbeda, tak terkecuali dengan laporan keuangan. Mendapati aplikasi akuntansi online dengan format neraca luar negeri hanya akan membuat Anda bingung. Bukan cuma bahasanya yang berbeda, mungkin format perhitungannya juga berbeda.



Maka dari itu, penting untuk Anda membeli aplikasi yang sesuai dengan standar Indonesia. Aplikasi yang demikian, dipastikan memudahkan pekerjaan Anda sebelumnya, dan dapat menjadikan pekerjaan jauh lebih ringkas dan juga efisien.



2. Sesuai Standar Perusahaan



Syarat kedua yang harus terpenuhi adalah sesuai dengan standar perusahaan yang ada. Masing-masing perusahaan tentu punya standar mereka masing-masing, dan juga prosedur yang berbeda. Perusahaan dengan skala besar, mungkin memiliki prosedur yang jauh lebih kompleks daripada perusahaan berskala kecil.



Selain itu, jenis transaksi yang mereka butuhkan tentunya berbeda. Aplikasi akuntansi yang baik adalah yang mampu mengayomi berbagai kebutuhan ini tadi. Ditandai dengan adanya fitur yang lengkap dan juga tingkat keakuratan yang tinggi. Menjadi tugas Anda untuk menemukan aplikasi yang sesuai dengan standar tersebut.



3. User Friendly



Percuma membeli aplikasi dengan label terbaik dan juga harga puluhan bahkan ratusan juta, jika tidak bisa Anda gunakan. Dengan kata lain, aplikasinya tidak user friendly. Aplikasi atau aplikasi yang punya kriteria user friendly adalah aplikasi yang mudah untuk Anda gunakan.



Maksud user friendly dalam hal ini adalah kemudahan dalam penggunaan dan tidak menyebabkan kebingungan dan kesulitan yang berarti bagi pengguna, sekalipun menjadi kali pertama mereka berinteraksi dengan sistem.



Siapapun dari kita tentu menginginkan kemudahan bukan? Bahkan tujuan awal dari penggunaan aplikasi akuntansi terbaik ini adalah menggantikan cara-cara konvensional menjadi jauh lebih mudah dan ringkas menggunakan aplikasi digital.



Mendapatkan aplikasi keuangan yang memiliki user friendly adalah suatu keharusan. Supaya lebih mudah, ada beberapa ciri yang membedakan antara aplikasi user friendly dengan aplikasi yang tidak, antara lain :



a) Mudah Untuk Digunakan



Ciri pertama adalah mudah digunakan. Misalkan, untuk mengakses sistem Anda hanya perlu login dengan klik satu buah tombol login saja, selanjutnya sistem mengarah kepada halaman awal. Sedangkan untuk keluar dari program cukup menekan tombol exit satu kali.



b) Mudah Dipahami



Ciri kedua dari aplikasi yang baik dan ramah pengguna adalah mudah untuk dipahami. Contohnya bisa kita lihat dari hal-hal yang sederhana. Misalkan saja tombol exit berwarna merah dengan logo silang seperti huruf X, atau tombol homepage yang berlogo rumah. Hal ini akan cukup membingungkan pengguna apabila sistem membuatnya berbeda.



Misalkan tombol exit yang berlogokan rumah, dan tombol homepage dengan logo silang berwarna merah. Membingungkan bukan?



c) Punya Tingkat Keterbacaan yang Baik



Selain hal sepele terkait tombol exit dan juga homepage, jenis font dan warnanya juga menjadi bagian dari ciri aplikasi yang mudah untuk kita pahami.Aplikasi dengan tingkat keterbacaan yang baik, tentu akan memudahkan kita selagi menggunakannya.



Aplikasi yang sudah memenuhi ketiga ciri tadi, sudah boleh mendapatkan label sebagai aplikasi atau aplikasi yang user friendly atau ramah pengguna. Pastikan Anda memperhatikan aspek ini dengan teliti, ya!



4. Fleksibel dan Kaya Akan Fitur Menarik



Ciri aplikasi akuntansi terbaik berikutnya adalah fleksibel dan juga punya segudang fitur menarik. Kebutuhan transaksi akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk menjawab kebutuhan akan transaksi yang dinamis, Anda membutuhkan aplikasi akuntansi terbaik yang fleksibel dan juga up to date. Bukan cuma fleksibel, aplikasi dengan fitur yang lengkap turut memudahkan pekerjaan Anda dalam banyak hal.



5. Punya Rekam Jejak yang Baik



Ada cara mudah untuk mengetahui apakah suatu aplikasi punya kualitas yang baik atau malah buruk. Yakni dengan memperhatikan rekam jejak yang ada. Sesama pebisnis, Anda bisa bertanya kepada rekan kerja tentang pengalaman mereka menggunakan aplikasi keuangan online.



Dari sana, Anda juga bisa meminta mereka untuk memberikan rekomendasi aplikasi akuntansi terbaik. Jika tidak, Anda bisa mencari tahu jejak digital yang tertinggal. Biasanya, akan selalu ada blogger atau pihak lain yang dengan suka rela memberikan review terhadap aplikasi keuangan ini.



6. Pilih Aplikasi dari Developer Bertanggung Jawab dan Terpercaya



Selain memperhatikan kualitas dan performa aplikasi, Anda juga harus memperhitungkan developernya. Mungkinkah mereka bertanggung jawab dan bisa kita percaya? Developer yang bertanggung jawab berani memberikan jaminan berupa garansi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, mereka juga bersedia memberikan layanan maintenance apabila sewaktu-waktu aplikasi bermasalah.



