Perhiasan The Palace Jeweler Bisa jadi Ungkapan Cinta dan Kesetiaan

Perhiasan adalah sahabat perempuan. Ungkapan tersebut sangat tepat jika menjadi sebuah pembuktian untuk mengungkapkan rasa cinta dan kesetiaan dari seorang pasangan. Siapa yang tidak ingin mengenakan perhiasan? Perhiasan bisa membuat seorang perempuan menjadi semakin bersinar dan memancarkan kecantikannya. Tidak salah ketika The Palace Jeweler mempersembahkan seri KASMARAN. Sebuah kolaborasi dengan desainer, Anne Avantie.

Mengangkat keindahan salah satu motif batik Indonesia, yaitu Kawung, Anne Avantie mengungkapkan filosofi yang mendalam dari bentuk Kawung yang dituangkan dalam model cincin, anting dan liontin berlian.

Seri ini menggambarkan keindahan kisah cinta yang dimiliki oleh sepasang kekasih yang abadi dan suci. Semua yang tertuang sempurna dalam desain yang terinspirasi oleh salah satu motif batik Indonesia yaitu Kawung.

"Kawung dalam KASMARAN adalah lambang kekuatan dalam kehidupan yang memberikan cahaya untuk sepasang kekasih," papar Anne Avantine ditulis di Jakarta, Kamis, (23/6/2022).

Bentuk-bentuk yang dituangkan dalam perhiasan pun menjadi sebuah simbol kesetiaan dan tanda cinta. Anne Avantie mengungkapkan, simbol dari motif batik Kawung sangat kuat, dan tidak memiliki dimensi berakhirnya sebuah hubungan karena berbentuk bulat.

Baca Juga: Ekspor Perdana Perhiasan ke PEA Bebas Bea Masuk

"Ini adalah sebuah rasa kita agar tidak kehilangan cinta. Ini juga bisa menjadi tanda cinta. Kasmaran itu bisa menampilkan simbol hati. Simbol kaum itu bulat tidak ada awal dan akhir. Cinta itu harus bulat dan perlu pengorbanan dan kesetiaan," tambah Anne Avantie.

Masih menurutnya, inspirasi membuat desain perhiasan tersebut datang dari sisi emosional kisah cinta yang suci. Kisah yang abadi dan kesucian cinta sangat bermakna dalam dalam desain yang dia tampilkan.

"Saya mengambil inspirasi dari Kawung, yang seumpama lukisan bunga Seroja, melambangkan kesucian. Dalam Kawung terdapat motif bulat lonjong bernama Vajra yang dalam bahasa Sansekerta berarti berlian,” tambahnya.

Dokumentasi The Palace Jeweler

Andien menjadi salah satu penikmat perhiasan yang menampilkan unsur kearifan lokal

Andien, penyanyi solo Indonesia juga mengungkapkan, dirinya adalah seorang yang sangat mencintai kearifan lokal. Menurutnya, tidak mungkin setiap hari menggunakan kain tradisional, terkadang dia tetap menggunakan busana yang masa kini namun tetap ingin menampilkan unsur kearifan lokal yang ada.

Ternyata, mengggunakan perhiasan hasil karya kolaborasi The Palace Jeweler menjadi salah satu pilihan yang tepat. Desain yang mengadaptasi batik Kawung, sangat serasi jika digunakan dalam berbagai busana.

"Banyak yang tahu aku sangat mencintai Indonesia. Tapi aku tidak setiap hari pakai kain. Kadang aku pakai jeans. Nah koleksi kali ini itu bisa membuat kita menjadi mencintai Indonesia dan kelokalan dengan perhiasan," papar Andien.

General Manager The Palace Jeweler, Jelita Setifa, mengatakan The Palace Jeweler senantiasa melengkapi pilihan koleksi perhiasan, kali ini menyajikan koleksi perhiasan dengan pendekatan kearifan lokal.

Koleksi perhiasan berlian seri KASMARAN memiliki kualitas berlian dengan Grade Color: H (masuk dalam kuadran grading warna: near colorless) dan Grade Karakteristik atau Clarity: VS (Very Slightly) yang dipadukan dengan kadar emas 18K/75 persen dan bersertifikasi SNI untuk memastikan ketepatan kadar emas pada perhiasannya.

Untuk memastikan kualitas, The Palace Jeweler menghadirkan fasilitas alat canggih, karatimeter, di gerai The Palace Jeweler. Karatimeter adalah alat yang dapat mengukur kadar emas dengan tingkat akurasi sampai dengan 99 persen. Layanan pengetesan kadar emas menggunakan karatimeter di gerai The Palace Jeweler merupakan yang pertama kalinya ada di Indonesia.