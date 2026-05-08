Periksa 39 Saksi, Polisi Selidiki Aspek Teknis di Balik Kecelakaan KA Bekasi Timur

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Polisi memfokuskan penyelidikan pada unsur teknis perkeretaapian dalam mengusut kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Hingga kini, sebanyak 39 saksi telah diperiksa untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi pada 27 April 2026 tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pemeriksaan lanjutan menyasar pihak-pihak yang berkaitan dengan aspek teknis serta operasional di lapangan, termasuk dari instansi perkeretaapian dan kendaraan yang terlibat.

"Pemeriksaan lanjutan difokuskan tentang unsur teknis perkeretaapian serta pihak terkait operasional kendaraan," kata Budi, Jumat (8/5/2026).

Dari puluhan saksi yang diperiksa, polisi turut menggali keterangan dari unsur PT KAI Daops 1 Manggarai. Tiga saksi tambahan yang diperiksa hari ini di antaranya petugas sinyal dan telekomunikasi, pengawas operasional, serta petugas layanan di dalam kereta.

Sementara itu, jumlah korban yang masih menjalani perawatan tercatat sebanyak 12 orang yang tersebar di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi dan Jakarta. Polisi memastikan pendataan korban terus diperbarui seiring perkembangan penanganan medis.

Kecelakaan ini bermula dari sebuah mobil taksi yang mogok di perlintasan sebidang dan tertabrak KRL relasi Bekasi - Cikarang. Rangkaian peristiwa tersebut kemudian berujung pada tabrakan lanjutan yang melibatkan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang tengah berhenti, menyebabkan 16 orang meninggal dunia.