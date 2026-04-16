Periksa ASN Pekalongan, KPK Telusuri Jejak Korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat memakai rompi oranye keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026) siang usai ditetapkan menjadi tersangka.(Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan pada Kamis (16/4/2026) di Polres Pekalongan Kota.

Sebanyak tujuh saksi yang diperiksa merupakan ASN di lingkungan Pemkab Pekalongan, yakni Mulati Ariyani, Ika Widya Rosalina, Sri Ida Fitriana, Sunarso, Rifit Irfandi, Ratri Nugraheni, dan Koriah.

KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap para saksi. Namun, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan jasa outsourcing serta kegiatan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Gurita Korupsi Bupati Pekalongan

Diketahui, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka benturan kepentingan dan gratifikasi periode 2023-2026. Ia diduga mengatur agar PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) memonopoli proyek jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga RSUD, dan satu kecamatan.

Perusahaan tersebut didirikan oleh suami dan anak Fadia pada 2022, setahun setelah Fadia menjabat sebagai bupati. Suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu, menjabat komisaris, sementara anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff, menjadi direktur.

KPK mencatat aliran dana sebesar Rp46 miliar ke PT RNB dari kontrak Pemkab Pekalongan. Dari jumlah itu, Rp22 miliar digunakan membayar gaji tenaga outsourcing, sedangkan Rp19 miliar diduga dibagikan kepada Fadia dan keluarganya.

Rinciannya, Fadia Arafiq diduga menerima Rp5,5 miliar, suaminya Rp1,1 miliar, anaknya Rp4,6 miliar, serta Rul Bayatun Rp2,3 miliar dan Mehnaz Na Rp2,5 miliar. Sisanya sekitar Rp3 miliar ditarik tunai. Pengelolaan dana ini diduga dikoordinasikan melalui grup WhatsApp bernama “Belanja RSUD”.

Fadia kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i serta Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.