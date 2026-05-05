Periksa Puluhan Saksi, Polisi Masih Belum Tetapkan Tersangka Kecelakaan KRL di Bekasi

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: Kolasei Pixlr)

Ukuran Font Kecil Besar

Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terkait kasus kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan hingga saat ini para penyidik masih mendalami keterangan dari para saksi.

"Iya lagi berproses (mendalami keterangan para saksi)," kata Budi kepada inilah.com, Selasa (5/5/2026).

Ia mengatakan belum adanya penetapan tersangka bukan karena ada kendala berarti. Hanya saja kata dia, tentu penyidik harus melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme yang ada.

"Sejauh ini belum ada kendala, penyidik harus profesional, proporsional dan akuntabel. Dan yang utama adalah proses penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita beri ruang (untuk) rekan-rekan penyidik dalam melaksanakan tugasnya," jelasnya.

Sebagai informasi, penyidik telah memeriksa 31 saksi dari berbagai unsur, mulai dari sopir taksi, penjaga palang, saksi di lokasi, hingga petugas operasional PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, serta menelusuri rekaman CCTV.

Meski kasus telah naik ke tahap penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka. Penyidik masih menunggu hasil analisis dari Puslabfor Mabes Polri untuk memastikan penyebab utama kecelakaan.

Diketahui, kecelakaan yang terjadi pada Senin (27/4/2026) malam itu mengakibatkan 16 penumpang KRL tujuan Cikarang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, ratusan penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat.

Polisi berharap, pemeriksaan hari ini dapat memperjelas rangkaian peristiwa sekaligus mengungkap faktor utama di balik kecelakaan maut tersebut.

Sebelumnya, terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL atau Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Kronologinya, pada pukul 20.30 WIB KA Argo Bromo Anggrek berangkat dari Stasiun Gambir menuju Surabaya.

Kemudian, pada pukul 20.52 WIB KRL dengan kode 5181B tujuan Jakarta menabrak taksi yang mogok di perlintasan di Jalan Ampera. KRL dengan kode 5568A tujuan Cikarang tertahan di Stasiun Bekasi Timur.

Pada pukul 20.57 WIB KA Argo Bromo menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Lokomotif KA masuk hingga separuh gerbong paling belakang KRL.

Korban meninggal dunia atas insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, sebanyak 16 orang.