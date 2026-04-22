Peringatan Hari Bumi, PT Pegadaian Luncurkan PURE Movement

Direktur Human Capital PT Pegadaian, Tribuana Tunggadewi memberikan sambutan saat peluncuran PURE Movement di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026). (Foto: Inilah.com/Diana)

Ukuran Font Kecil Besar

PT Pegadaian meluncurkan Pegadaian Uniform Recycle (PURE) Movement yang bertepatan dengan peringatan Hari Bumi yang jatuh pada Rabu (22/4/2026).

Direktur Human Capital PT Pegadaian, Tribuana Tunggadewi mengatakan program ini merupakan langkah nyata implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) di lingkungan perusahaannya.

"Saya juga menyampaikan terima kasih karena program ini adalah kerja sama antara Culture, karena memang kita selalu melakukan transformasi, perubahan-perubahan dan Culture yang terkait dengan accountability, memang kita mempunyai tanggung jawab sosial untuk menjaga kelestarian," tutur Dewi di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, program ini adalah pilot project untuk kantor pusat, dan berharap PURE Movement nantinya dapat diimplementasikan di Pegadaian daerah.

"Kebetulan hari ini bersamaan dengan hari bumi. Dan tidak ada cara yang lebih bermakna untuk memperingatinya, selain dengan melakukan tindakan nyata. Dan ini adalah sebuah tindakan nyata," tegasnya.

Ia menuturkan gerakan ini lahir dari beberapa keberanian berpikir melalui batas fungsi, dan hal itu adalah cerminan sejati dari nilai 'Brillian Way' yang dijunjung oleh PT Pegadaian.

"Saya mengajak seluruh insan Pegadaian jadilah bagian dari gerakan ini, setiap seragam yang Anda donasikan adalah kontribusi nyata. Kecil dalam ukuran, tapi besar dalam makna," jelas Dewi.

"Saya percaya langkah hari ini akan menjadi catatan penting dalam perjalanan Pegadaian, bukan hanya sebagai perusahaan yang tumbuh secara finansial, tetapi juga sebagai perusahaan yang tumbuh secara karakter," lanjutnya.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan pada tahap uji coba pertama PT Pegadaian akan mengumpulkan 500 kg pakaian, yang nantinya akan didaur ulang oleh pihak ketiga yang dilibatkan.

"Jadi memang awalnya 500 kg (yang akan didaur ulang). Jadi kita coba ini uji coba untuk yang pertama, (kalau sudah terkumpul akan) diolah oleh vendor kita, ada yang mengelola untuk pihak ketiga, perusahaan yang bisa mengelola tekstil dari limbah menjadi tekstil lagi," tuturnya.

Nantinya, kata dia, direncanakan hasil daur ulang tersebut berupkan 1.000 seragam dan 6.000 totebag dengan jumlah total 2.500 meter kain dengan lebar 90 cm.

