Peringati 71 Tahun KAA, PDIP: Krisis Global Buktikan Ramalan Bung Karno

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah dalam memperingati 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) menyatakan, Bung Karno telah meramalkan bahwa sistem kapitalisme dan imperialisme pada akhirnya akan membawa dunia menuju ketidakstabilan yang semakin dalam.

"Gerakan Asia Afrika pada hakikatnya adalah gerakan moral dan politik untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. Ia melahirkan solidaritas global, membangkitkan kesadaran kolektif, serta mendorong lahirnya gelombang besar dekolonisasi di berbagai belahan dunia," tutur Basarah di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Namun hari ini, kata kolonialisme belum sepenuhnya berakhir, justru bertransformasi menjadi neo-kolonialisme yang hadir dalam bentuk dominasi ekonomi, ketergantungan teknologi, hegemoni informasi, serta tekanan geopolitik yang tidak seimbang.

Dalam tulisannya di buku berjudul "Di Bawah Bendera Revolusi", Bung Karno dengan konsisten menyatakan kapitalisme sebagai sistem yang bertumpu pada eksploitasi manusia antar manusia dan penindasan bangsa antar bangsa, pada dasarnya mengandung benih kehancurannya sendiri.

"Pandangan Bung Karno tentang keruntuhan imperialisme ini bukan sekadar klaim ideologis yang sumir. Terbukti, gelombang dekolonisasi yang melanda Asia-Afrika sejak pertengahan abad 20 membuktikan ketepatan analisa Bung Karno," tutur Basarah.

Namun yang lebih penting untuk direnungkan hari ini, kata Basarah, yakni Bung Karno juga memperingatkan runtuhnya kolonialisme lama tidak berarti berakhirnya imperialisme.

Kondisi dunia hari ini, di mana ketimpangan global antara negara maju dan negara berkembang justru semakin melebar, di mana sanksi ekonomi digunakan sebagai senjata perang oleh kekuatan besar untuk menundukkan negara-negara yang menolak patuh, di mana institusi-institusi keuangan internasional seringkali menjadi instrumen yang mempertahankan ketergantungan struktural bangsa-bangsa bekas jajahan mereka.

"Semuanya merupakan konfirmasi empiris antara ramalan Bung Karno tentang wajah baru imperialisme," jelasnya.

