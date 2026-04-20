Peringati Harkonas, FKBI Berikan 10 Catatan Mulai Perlindungan Konsumen hingga Vape

Hari ini diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional (Harkonas), Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyampaikan 10 catatan kritis. Begini isinya.

Ketua FKBI, Tulus Abadi menyebut 20 April menjadi momentum penting bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Sebab, tanggal tersebut bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

“Tonggak bersejarah itu kemudian diabadikan menjadi Harkonas yang diperingati setiap 20 April. Tak terasa, UU PK sudah berusia 26 tahun, lebih dari seperempat abad,” ujar Tulus di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia kemudian memaparkan 10 isu krusial yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam Harkonas 2026.

Pertama, perlunya penguatan regulasi perlindungan konsumen. “Kami mendesak amandemen UU PK. Mengingat usianya sudah lebih dari seperempat abad, tak heran jika substansinya dari sisi sosial-ekonomi sudah out of date, alias usang,” ungkapnya.

Upaya amandemen UU PK, lanjutnya, sebenarnya sudah mendekati tahap akhir. Bahkan, Komisi VI DPR sempat menargetkan revisi tersebut rampung pada masa sidang 2025.

“Namun target itu kandas. Hingga kini Komisi VI DPR belum berhasil menuntaskan amandemen UU PK tersebut, alias masih mangkrak. Kami mendesak DPR segera merampungkannya,” imbuhnya.

Kedua, konsistensi implementasi UU PK. Meski telah berusia 26 tahun, penerapan UU PK dinilai belum optimal dalam melindungi konsumen atau menyelesaikan sengketa.

Ketiga, perlunya perluasan regulasi perlindungan konsumen. Menurut Tulus, regulasi perlindungan konsumen sejatinya sudah cukup luas dan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.

Contohnya Undang-Undang tentang Kesehatan dan peraturan turunannya. Kedua regulasi ini dinilai memiliki aspek perlindungan konsumen yang kuat. Namun, implementasinya belum optimal karena belum dilengkapi aturan teknis seperti peraturan menteri kesehatan (Permenkes).

Keempat, urgensi digitalisasi penyelesaian sengketa konsumen. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi digital, sistem penyelesaian sengketa dinilai perlu ikut bertransformasi.

Kelima, masih rentannya akses konsumen terhadap produk esensial, khususnya pangan dan energi. Kerentanan ini mencakup aspek harga, kualitas, serta keberlanjutan pasokan (supply chain).

Keenam, literasi digital yang masih rendah. Fenomena teknologi digital yang berkelindan dengan ekonomi digital memang membawa manfaat, namun juga menyisakan tantangan bagi konsumen.

Ketujuh, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil. Berdasarkan survei Kemendag dan IPB University, IKK Indonesia berada di level “kritis” dengan skor 63,4.

“Artinya, selangkah lagi IKK Indonesia mencapai level tertinggi, yakni ‘berdaya’, seperti negara maju. Namun dalam realitas sosiologis, angka tersebut tampak paradoks. Jika dilihat dari fenomena di lapangan, IKK Indonesia masih berada di level menengah, yakni ‘mampu’,” jelasnya.

Kedelapan, konsumen masih rentan terhadap produk yang tidak aman. Padahal, keamanan dan keselamatan merupakan hak dasar konsumen. Data Kementerian Kesehatan pada 2025 mencatat 11.660 kasus keracunan makanan.

Kesembilan, daya beli masyarakat yang masih lemah. Dalam beberapa tahun terakhir, daya beli dinilai menurun, meski pertumbuhan ekonomi diklaim membaik dan inflasi terkendali.

“Keluhan masyarakat terkait daya beli, ditambah kenaikan harga, tidak bisa dipungkiri. Apalagi gelombang PHK semakin meluas, sekitar 63 ribu orang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Pada 2025, jumlah kelas menengah-atas juga menurun sekitar 1,1 juta orang, dari 47,9 juta pada 2024 menjadi 46,7 juta pada 2025. Kondisi ini menunjukkan tekanan ekonomi yang semakin luas.

Kesepuluh, konsumen masih terancam produk adiktif, baik ilegal maupun legal.

Menurut Tulus, produk adiktif ilegal seperti narkotika masih memiliki prevalensi tinggi. Sementara itu, konsumsi produk adiktif legal juga terus meningkat.

Prevalensi perokok di Indonesia mencapai sekitar 32 persen atau setara 70 juta orang. Sementara itu, prevalensi perokok anak mencapai 7,4 persen atau sekitar 6 juta anak. Penggunaan rokok elektronik atau vape di kalangan anak dan remaja juga terus meningkat.

“Patut didukung jika vape dilarang atau menjadi barang ilegal, sebagaimana usulan BNN, karena banyak narkoba yang ‘nyaru’ di rokok vape hingga 30 persen,” pungkasnya.