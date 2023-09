Peringati Maulid Nabi, PAN Tegaskan Komitmen Inklusi Menjadi Rahmat Bagi Sekalian Alam

Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bertempat di kantor DPP PAN, acara itu dihadiri seluruh pengurus, anggota DPR RI F-PAN, dan para kadernya dari seluruh Indonesia yang terhubung secara daring. Hadir sebagai pemberi tausiyah adalah ustadz muda, Ust. Hilman Fauzi.



“Sengaja kami memilih Ustadz muda, untuk menegaskan kepada anak-anak muda bahwa PAN serius ingin menyapa dan dekat dengan pemilih muda. Apalagi teladan Nabi Muhammad SAW sesungguhnya memang harus dipelajari dan diikuti generasi muda.” Ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pidato sambutannya, Selasa (26/10) malam.



Dengan menggelar malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, PAN menegaskan komitmennya sebagai partai terbuka. Ketua Panitia Yandri Susanto yang juga merupakan Ketua Komisi VIII DPR RI menyebut bahwa acara maulidan ini merupakan perintah Ketum PAN untuk menyapa seluasnya lapisan masyarakat.

“PAN ini milik semua. PAN juga memperjuangkan semua. Itulah esensi menjadi rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad.” Ujarnya.



Menegaskan hal tersebut, Zulhas menggarisbawahi dalam sambutannya bahwa PAN bukan hanya berpikir tentang kelompok atau golongan tertentu.

“Kalau PAN hanya berpikir dan berjuang untuk PAN, itu kecil. Kalau PAN hanya berpikir dan berjuang untuk PAN dan organisasi tertentu, atau umat Islam saja, itu juga kecil. PAN ini harus berpikir dan berjuang untuk kepentingan sekalian alam, menjadi rahmatan lil ‘alamin itu, sebagaimana diajarkan Nabi.” Kata Zulhas.



Acara maulid yang digelar PAN ini cukup unik. Pada malam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini, partai berlogo matahari putig ini menunjukkan nuansa baru dan unik. Bukan hanya menghadirkan ustadz muda, acara ini juga dimeriahkan dengan hadrah, dan shalawat berdiri.