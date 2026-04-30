Perjalanan Kereta Jarak Jauh Sudah Normal usai Kecelakaan Maut di Bekasi

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline usai bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara Foto/Galih Pradipta/nz).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan operasional kereta api jarak jauh kembali berjalan normal setelah sempat terdampak kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. Gangguan sebelumnya terjadi akibat tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh beberapa hari lalu.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan seluruh perjalanan kini sudah kembali beroperasi tanpa pembatalan.

"Hingga hari ini, Kamis (30/4), seluruh perjalanan kereta api jarak jauh telah beroperasi normal tanpa adanya pembatalan," kata Anne dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

KAI menyebut proses pemulihan layanan terus berlangsung dengan tren yang membaik. Perusahaan juga berupaya memastikan pelayanan kepada penumpang kembali optimal, meski masih terdapat potensi keterlambatan dalam beberapa perjalanan.

"KAI terus berupaya agar layanan kembali berjalan lancar dan hak pelanggan tetap terpenuhi,” ujar Anne.

Di tengah proses pemulihan, KAI juga menangani barang-barang milik penumpang yang tertinggal saat kejadian. Hingga 30 April 2026 pukul 08.30 WIB, tercatat 85 barang telah ditemukan.

Sebanyak 38 di antaranya telah dikembalikan kepada pemilik, sementara sisanya masih dalam proses penyerahan.

Seluruh barang yang ditemukan dari rangkaian Commuter Line No. 5568A telah diamankan oleh petugas dan diserahkan ke layanan penumpang di Stasiun Bekasi Timur untuk didata lebih lanjut.

KAI mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan barang untuk segera menghubungi layanan Lost and Found di stasiun tersebut.

Perusahaan menegaskan setiap tahapan pemulihan dilakukan secara hati-hati demi menjamin keselamatan perjalanan ke depan. Informasi lanjutan dapat diakses melalui Contact Center KAI 121, aplikasi Access by KAI, maupun kanal resmi perusahaan.

Sebelumnya, kecelakaan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh terjadi pada Senin (27/4) malam di Stasiun Bekasi Timur. Peristiwa tersebut mengakibatkan 107 korban, terdiri dari 16 meninggal dunia dan 91 luka-luka hingga Rabu (29/4) siang.

Dari jumlah korban luka, 43 orang telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit.