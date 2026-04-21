Perkara Gugatan CMNP Vs Hary Tanoe dan MNC, Bau Amis Jutaan Dolar?

Direktur Utama (Dirut) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), Arief Budhy Hardono, mendesak Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi majelis hakim yang menangani kasus perdata senilai US$6,313 miliar atau setara Rp103,46 triliun dengan Hary Tanoesoedibjo dan MNC Group.

Dalam rilis di Jakarta, Selasa (21/4/2026), Arief membeberkan sejumlah ketidaklaziman dalam persidangan. Salah satunya, adanya penggiringan opini bahwa majelis hakim yang dipimpin Fajar Kusuma Aji akan memutus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima.

Narasi putusan “NO” tersebut terus dihembuskan sejak persidangan hingga menjelang putusan melalui e-court yang diagendakan Rabu (22/4/2026). "Dalam persidangan, kuasa hukum Hary Tanoe dan MNC berkali-kali menyatakan bahwa perkara ini akan dinyatakan NO. Ini menimbulkan dugaan bahwa dari awal sudah diatur putusan nantinya adalah NO, dan kuasa hukum Hary Tanoe dan MNC sudah tahu dari awal apa isi putusan," ungkap Arief.

Pernyataan PT CMNP meminta aparat penegak hukum memantau jalannya persidangan perdata dengan Hary Tanoesoedibjo dan MNC Group.

Sejak awal, lanjut Arief, perkara ini telah menarik perhatian publik, baik masyarakat umum, dunia usaha, maupun aparat penegak hukum. Hal itu karena menyangkut tuntutan ganti rugi yang sangat besar, serta pihak yang dituntut merupakan pengusaha besar yang juga dikenal sebagai tokoh media dan politik. "Sehingga patut diduga adanya pengaruh kekuatan media, uang, dan politik yang bergerak untuk mengatur putusan perkara ini," imbuhnya.

Arief menilai, jika sejak awal majelis hakim berpendapat gugatan tersebut harus diputus NO, seharusnya putusan sela segera dikeluarkan, tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Namun, faktanya persidangan tetap berjalan hingga tuntas.

"Perkara diperiksa sampai tuntas dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan, baik oleh penggugat maupun tergugat, semuanya membenarkan dan membuktikan kebenaran gugatan CMNP," tandasnya.

Agar putusan perkara ini benar-benar berkeadilan, Arief meminta Ketua KY dan Ketua MA memberikan atensi khusus. Ia menekankan fungsi pengawasan terhadap majelis hakim harus berjalan optimal, guna mencegah intervensi, intimidasi, maupun praktik suap dalam proses pengambilan putusan.

Namun, lanjutnya, jika majelis hakim benar memutuskan NO, maka penyidik KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian diminta segera mengusut serta memeriksa ketua majelis yang menangani sengketa antara CMNP melawan Hary Tanoe dan MNC Group.