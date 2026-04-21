Perkelahian Berujung Penembakan, Dua Remaja Tewas Mengenaskan

Dua remaja tewas dan lima lainnya luka-luka dalam perkelahian yang berujung pada penembakan brutal.

Pagi yang tenang di Winston-Salem, Carolina Utara, Amerika Serikat (AS), berubah menjadi mencekam pada Senin (20/4/2026). Sebuah perkelahian hebat antar-remaja pecah di sebuah taman umum dekat sekolah menengah, yang berujung pada aksi penembakan brutal.

Insiden berdarah ini merenggut nyawa dua remaja laki-laki dan menyebabkan lima lainnya luka-luka. Kepolisian setempat kini tengah bekerja keras mengurai benang kusut di balik tragedi yang melibatkan anak-anak muda tersebut.

Kronologi Kejadian

Kapten Polisi Winston-Salem, Kevin Burns, menjelaskan bahwa pihak berwenang awalnya menerima laporan mengenai perkelahian massal di area taman pada pagi hari. Namun, suasana cepat memanas. Laporan berikutnya yang masuk ke meja kepolisian sudah berubah menjadi informasi mengenai rentetan tembakan dan jatuhnya sejumlah korban.

"Petugas menemukan seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun dengan luka tembak di area parkir, serta seorang remaja berusia 16 tahun di dalam taman," ujar Burns sebagaimana dikutip dari CNN.

Kedua korban tewas diidentifikasi sebagai Erubey Romero Medina (17) dan Daniel Jimenez Millian (16). Keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka tembak yang diderita.

Korban Luka dan Penyelidikan

Selain dua korban jiwa, tim medis mengevakuasi lima remaja lainnya yang berusia antara 14 hingga 19 tahun. Para korban luka, yang terdiri dari empat perempuan dan satu laki-laki, menderita luka dengan tingkat keparahan bervariasi—mulai dari kondisi serius hingga luka ringan.

Pihak kepolisian hingga kini masih merahasiakan identitas para korban selamat demi kepentingan penyelidikan dan keamanan.

Belum Ada Tersangka

Meski penyelidikan terus bergulir, tabir di balik motif penembakan ini masih gelap. Investigasi awal menunjukkan indikasi bahwa sebagian dari korban luka kemungkinan besar turut terlibat aktif dalam aksi saling tembak tersebut.

"Penyelidikan masih berlangsung untuk menentukan peran masing-masing individu dalam insiden ini," tambah Burns.

Hingga berita ini diturunkan, Kepolisian Winston-Salem belum menetapkan satu pun tersangka. Belum ada penangkapan yang dilakukan terkait peristiwa yang mengguncang komunitas sekolah di wilayah tersebut.