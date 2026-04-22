Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga, Pertamina Sebar 118 Ribu Paket Sembako

PT Pertamina (Persero) menggelar rangkaian kegiatan sosial dan edukatif berupa pembagian sembako di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (21/4/2026). (Dok. Pertamina)

Memperingati Hari Kartini, PT Pertamina (Persero) menggelar rangkaian kegiatan sosial dan edukatif berupa pembagian sembako bagi masyarakat prasejahtera serta kampanye bijak energi yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (21/4/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan perempuan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, mengatakan bahwa Hari Kartini menjadi momentum untuk mengingatkan peran strategis perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

“Ketika perempuan sehat, keluarga menjadi lebih kuat. Ketika perempuan berdaya, masyarakat juga ikut maju. Momentum Kartini ini kami wujudkan melalui program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya pemberian sembako bagi masyarakat prasejahtera. Mungkin terlihat sederhana, namun bagi banyak keluarga, ini sangat membantu,” ujar Oki pada kegiatan Kartini di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, mengatakan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai agen perubahan, termasuk dalam menjaga kesehatan keluarga dan mengelola kebutuhan rumah tangga secara bijak.

“Melalui kegiatan ini, Pertamina menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik melalui bantuan sembako maupun edukasi bijak energi. Ini menjadi bagian dari upaya mendorong pola hidup yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdampak bagi kesejahteraan keluarga,” ujar Arya.

Arya menambahkan, pada momentum Hari Kartini ini Pertamina menyalurkan sebanyak 1.000 paket sembako secara simbolis. Secara keseluruhan, dari periode Februari hingga April 2026, Pertamina telah mendistribusikan sebanyak lebih dari 118 ribu paket sembako di seluruh Indonesia.

Dari jumlah komoditas sembako yang tersalurkan yaitu beras sebanyak lebih dari 576 ribu kg, gula pasir 127 ribu kg, minyak goreng 130 ribu liter, tepung terigu lebih dari 1000 kg, serta lebih dari 57 ribu box biskuit, kopi bubuk, susu, sarden dan kecap manis.

“Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga memiliki nilai sosial yang lebih luas. Hasil penjualan paket sembako murah disalurkan kembali ke masyarakat untuk kegiatan sosial di lingkungan sekitar,” tambah Arya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menambahkan bahwa rangkaian kegiatan ini mencerminkan peran Pertamina dalam menghadirkan energi yang tidak hanya sebatas produk, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

“Melalui momentum Hari Kartini, Pertamina ingin memperkuat peran perempuan sebagai penggerak keluarga yang sehat, mandiri, dan bijak dalam menggunakan energi. Edukasi penggunaan energi yang efisien menjadi bagian penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Baron.

Pertamina memastikan distribusi program sembako berjalan merata bersama Pertamina Group serta dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan yayasan.

Penentuan penerima manfaat dilakukan bersama pemerintah daerah agar program ini tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Program bantuan sembako untuk masyarakat prasejahtera menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan energi yang tidak hanya menggerakkan aktivitas, tetapi juga memberikan kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.


