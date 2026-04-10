Perkuat KNMP, Menteri Trenggono Terus Godok Kebutuhan SDM Berkompeten

Menteri PANRB Rini Widyantini dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Penyiapan SDM untuk Mendukung PHTC di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (9/4/2026). (Dok. KemenPAN-RB)

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terus mematangkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung program strategis Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini. Rapat koordinasi itu berlangsung di Kantor Kementerian PAN-RB, Kamis (9/4/2026).

"Tadi kami sudah membahas perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk mekanisme seleksinya untuk mendukung keberhasilan program strategis Bapak Presiden Prabowo, dalam rapat bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian PANRB," tulis Trenggono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Ia menegaskan, pelaksanaan program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

"Pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih tidak berhenti di pembangunan infrastruktur perikanan, tapi juga penyediaan sumber daya manusia kompeten di dalamnya," katanya.

Menurut Trenggono, keberadaan SDM yang kompeten menjadi kunci agar unit-unit usaha di dalam KNMP dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

"SDM kompeten menjadi bagian penting agar unit usaha-unit usaha KNMP berjalan profesional dan berkelanjutan, dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat, diantaranya dari sisi ekonomi, maupun peningkatan kualitas hasil perikanan," ucapnya lagi.

Lebih lanjut, Trenggono menyebut program KNMP dijalankan melalui sinergi antara KKP, pemerintah daerah, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan kesiapan teknis, manajerial, hingga kualitas layanan, sehingga operasional KNMP dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, program KNMP hingga Kopdes Merah Putih membutuhkan pengawakan lewat SDM yang memiliki kompetensi di sektor perikanan dan kelautan agar dapat berjalan optimal di lapangan.

Itu disampaikannya usai Rapat Koordinasi (Rakor) pengawakan program strategis Presiden yang digelar di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

"Kampung Nelayan tadi Pak Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, juga menyampaikan beliau tahun ini sesuai dengan perencanaan, beliau akan membangun atau memperbaiki minimal 1.000 sampai 3.000 Kampung Nelayan kita, dari total kurang lebih 12.000 Kampung Nelayan," kata Prasetyo.

Ia menegaskan, dari total sekitar 1.000-3.000 kampung nelayan yang akan disiapkan tahun ini, pemerintah membutuhkan tenaga ahli yang mampu mengelola dan menjalankan aktivitas di sektor perikanan dan kelautan secara profesional.

"Dari 12.000 Kampung Nelayan yang itu juga kami berharap membutuhkan pengawakan-pengawakan yang memiliki kompetensi ya di bidang menjalankan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan gitu," tuturnya.