Perlintasan Tanpa Palang, Polisi Bidik Peran Pemkot Bekasi di Balik Kecelakaan KA

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: X/@TMCPoldaMetro)

Penanganan kasus kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur mulai melebar. Polisi tak lagi semata membidik dugaan kelalaian sopir taksi online, tetapi juga membuka kemungkinan adanya tanggung jawab dari Pemerintah Kota Bekasi terkait aspek keselamatan perlintasan.

Korlantas Polri mengungkapkan, penyidik Satlantas Polres Metro Bekasi Kota saat ini tengah mendalami dua sisi sekaligus: faktor human error dan kelengkapan infrastruktur di lokasi kejadian. Salah satu yang disorot adalah keberadaan palang pintu di perlintasan sebidang.

Kepala Seksi Pullahjianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe mengatakan, penyidikan tidak hanya berhenti pada dugaan kelalaian pengemudi taksi Green SM yang diduga menjadi pemicu awal kecelakaan.

"Fokus penyidikan bisa saja pada kelalaian sopir serta kewajiban Pemerintah Kota Bekasi dalam menyediakan palang pintu kereta api," kata Sandhi, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, penyediaan palang pintu di perlintasan sebidang merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Perkeretaapian. Karena itu, aspek tersebut ikut ditelisik dalam rangkaian penyidikan yang kini terus berjalan.

Sejauh ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Setelah seluruh bahan dianggap cukup, polisi akan menggelar perkara untuk menentukan arah lanjutan penanganan kasus.

"Rencananya minggu depan dilakukan gelar perkara," ujarnya.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya memastikan kasus kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line, kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek, serta taksi online tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut, penyidik tengah mengurai kemungkinan penyebab kecelakaan, baik dari sisi kelalaian manusia maupun faktor sistem.

"Kami akan dalami apakah ini terkait human error atau ada kendala sistem," terang Budi.

Ia menjelaskan, proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, hingga rencana pemeriksaan terhadap sopir taksi dan masinis kereta. Penanganan perkara ini juga melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Semua akan ditelusuri melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, dan hasil olah TKP," ucapnya.

Arah penyidikan yang kini menyasar kemungkinan tanggung jawab pemerintah daerah menandai babak baru dalam pengusutan kasus ini. Bukan hanya soal siapa yang lalai di lapangan, tetapi juga apakah ada celah sistemik yang turut membuka jalan bagi terjadinya tragedi.

