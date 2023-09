Perluas Ekspansi di Pulau Jawa, OLX Autos Hadir di Jawa Tengah dan DIY

OLX Autos Indonesia kian berekspansi untuk memperluas ekosistem mobil bekas di Tanah Air dengan membuka tiga store OLX Autos baru di Jawa Tengah dan DIY, yakni di Kota Semarang, Solo, dan Yogyakarta.

Ekspansi ini guna menjangkau lebih dekat pelanggan yang ingin bertransaksi jual beli mobil bekas, serta mendukung perkembangan industri otomotif Indonesia melalui pasar jual beli mobil bekas.

Jawa Tengah dan DIY menjadi wilayah Indonesia dengan potensi industri otomotif yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan II-2022 tumbuh 5,66 persen (Y-on-Y) atau tumbuh 1,47 persen (Q-to-Q). Adapun, pertumbuhan ekonomi DIY adalah sebesar 5,20 persen (Y-on-Y), lebih tinggi dari pada triwulan sebelumnya sebesar 2,91 persen (Y-on-Y).

"Melihat itu, OLX Autos optimistis industri otomotif, termasuk industri mobil bekas di Jawa Tengah dan DIY akan terus berkembang. Selain itu, dengan dibukanya OLX Autos store terbaru di Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) menjadi bukti keseriusan OLX Autos dalam memberikan akses lebih mudah dalam layanan transaksi jual beli mobil bekas dengan aman, nyaman, mudah, dan cepat, bagi konsumen di Jawa Tengah dan DIY," ungkap Director of Classified and New Business OLX Autos Indonesia Agung Iskandar dalam keterangannya kepada Inilah.com, Kamis (20/10/2022).

Selain itu, berdasarkan data Otobarometer OLX per September 2022, terlihat bahwa Yogyakarta, Solo dan Semarang merupakan wilayah dengan total pencari mobil bekas terbesar keempat di Indonesia setelah Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung.

Adapun, merek mobil yang paling banyak diminati antara lain Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza, Honda Brio, Honda Jazz, dan Honda CR-V. Oleh karena itu, OLX Autos melakukan ekspansi bisnis di wilayah Jawa Tengah dan DIY dengan lokasi-lokasi strategis, yakni Jalan Brigjen Sudiarto Semarang, Lippo Plaza Yogyakarta, dan HTC Solo guna memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin mendapatkan pengalaman transaksi jual beli mobil bekas berkualitas yang mudah, aman, dan cepat.

Dengan dibukanya tiga store terbaru itu, kini OLX Autos memiliki 20 store yang tergabung dalam lebih dari 100 jaringan Authorized Dealer OLX Autos, dengan dukungan jaringan lebih dari 4.000 mitra dan memiliki lebih dari 100 inspection center di 10 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Malang dan Sidoarjo.

OLX Autos juga dapat diakses secara online melalui website OLX Autos yang siap untuk memberikan pilihan sebanyak lebih dari 3.000 mobil bekas berkualitas.

Di sisi lain, melalui campaign #PilihYangPasti, OLX Autos ingin memberikan jaminan pasti kepada konsumen melalui proses jual-beli mobil yang sangat cepat, aman, dan nyaman. Untuk proses membeli mobil di OLX Autos itu hanya dengan 3P saja yaitu Pilih Mobilnya, Pilih Jadwal Test Drive-nya dan Pilih Cara Bayarnya.

Membeli mobil di OLX Autos juga memiliki banyak keuntungan, antara lain 30 hari garansi mesin, 7 hari yang kembali, dan juga gratis biaya perawatan serta adanya layanan Home Test Drive. Sementara itu, untuk menjual mobil di OLX Autos hanya dengan 3C saja, yaitu Cek Harganya, Cek Kondisi Mobilnya, dan Cek Rekening.

Tentunya selain kemudahan, OLX Autos pun terus menumbuhkan kepercayaan konsumen dengan memberikan kepastian bahwa mobil bekas yang ditawarkan oleh OLX Autos telah melewati inspeksi yang menyeluruh oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memastikan mobil bekas yang ditawarkan pelanggan pasti berkualitas, bebas banjir dan tabrakan.

"Kami senang dapat menjangkau lebih dekat lagi konsumen kami di Jawa Tengah dan DIY, namun ini tidak membuat kami berhenti untuk terus berinovasi. Kami akan terus berinovasi dalam meningkatkan layanan kami secara online maupun offline. Dengan itu, kami harap akan lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan kepastian dalam bertransaksi jual beli mobil bekas, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat industri otomotif Indonesia," tutup Agung.