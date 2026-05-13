20 Permainan Tradisional Anak Zaman Dulu, Jauh Sebelum Internet Menguasai

Banyak generasi muda yang mulai penasaran bagaimana orang zaman dulu menghabiskan waktu sebelum adanya internet, media sosial, dan game online.

Pertanyaan ini sangat wajar, mengingat kehidupan mereka saat ini dengan masa lalu sangat jauh berbeda.

Jika generasi Alpha lebih sering menghabiskan waktu di depan layar ponsel, anak-anak zaman dulu lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bermain permainan tradisional bersama teman-teman.

Ada begitu banyak permainan tradisional yang masih dimainkan hingga saat ini, seperti petak umpet, congklak, hingga engklek.

Permainan Tradisional Orang Zaman Dulu yang Super Seru dan Unik

1. Gasing

Gasing (Foto: Wikipedia)

Permainan memutar gasing kayu yang bisa dimainkan sendiri atau dengan lawan. Biasanya, pemenang ditentukan berdasarkan gasing yang berputar paling lama atau yang berhasil menjatuhkan gasing lawan.

2. Bakiak

Permainan Bakiak (Foto: Oleh Deni Dahniel via Wikipedia)

Permainan tradisional yang menguji kekompakan tim (biasanya 3-5 orang) untuk berjalan bersama di atas sepasang papan kayu panjang. Biasanya, permainan ini dimainkan di acara 17 Agustus dan pemenang ditentukan berdasarkan tim yang berhasil mencapai garis finish tercepat.

3. Balap Karung

Balap Karung (Foto: Antara News)

Lomba adu kecepatan di mana pemain harus melompat di dalam karung goni hingga garis finis. Permainan ini masih sering dimainkan, khususnya dalam perayaan HUT RI setiap tahun.

4. Tarik Tambang

Permainan adu kekuatan antara dua tim yang saling tarik-menarik seutas tali tambang. Tim yang berhasil menarik lawan hingga melewati garis batas, dinyatakan sebagai pemenang.

5. Bola Bekel

Permainan ketangkasan tangan menggunakan bola karet dan biji bekel (biasanya lima buah). Permainan yang identik dengan anak perempuan ini bisa melatih koordinasi mata dan tangan.

6. Ular Naga

Permainan berkelompok di mana dua orang membentuk "gerbang" dan pemain lain berbaris melewati gerbang sambil bernyanyi "Ular Naga". Saat lagu berakhir, gerbang akan menutup dan menangkan satu orang pemain dari yang berbaris.

7. Pancasila Lima Dasar

Permainan edukatif yang masih sering dimainkan. Cara bermainnya, para pemain dapat menjulurkan jari tangan lalu dihitung untuk menentukan huruf abjad.

Pemain kemudian harus menyebutkan nama benda/hewan berdasarkan huruf yang ditentukan tersebut.

8. Yoyo

Yoyo (Foto: Wikipedia)

Permainan melempar benda bulat yang dikaitkan tali dari dada ke arah bawah, lalu menariknya kembali. Biasanya, permainan ini dimainkan dengan berbagai trik gaya bebas yang sangat keren.

9. Lompat Tali Karet

Lompat Tali Karet (Foto: Badan Kebudayaan Nasional)

Permainan menggunakan jalinan karet gelang untuk dilompati. Biasanya ada 2 pemain yang memegang karet untuk menentukan ketinggian tali secara bertahap, mulai dari mata kaki, lutut, pinggang, hingga kepala.

Sisa pemain lainnya harus melompati karet tersebut secara bergantian.

10. Kucing dan Tikus

Permainan kejar-kejaran seru di mana para pemain membentulingkaran pelindung agar "tikus" tidak tertangkap oleh "kucing" yang berada di luar lingkaran.

11. Panjat Pinang

Panjat Pinang (Foto: Antara News)

Game ikonik HUT RI yang mengharuskan tim bekerja sama memanjat batang pohon pinang yang sudah dilumuri pelumas untuk mengambil berbagai hadiah menarik di puncaknya.

12. Ketapel

Alat bidik tradisional yang terbuat dari dahan pohon berbentuk huruf "Y". Permainan ini melatih fokus dan akurasi pemain dalam mengenai target tertentu.

13. Domikado

Permainan tepuk tangan berantai yang dilakukan sambil bernyanyi lagu "Do-Mi-Ka-Do". Pemain yang terkena tepukan tepat di akhir lagu akan tereliminasi.

14. Mobil-Mobilan Kulit Jeruk

Mobil-Mobilan Kulit Jeruk (Foto: Traditional Games Returns)

Permainan kreativitas anak zaman dulu yang memanfaatkan kulit jeruk Bali untuk dibentuk menjadi mobil-mobilan, lengkap dengan roda yang disambung menggunakan tusuk gigi.

15. Engklek

Permainan melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak (petak) yang digambar di tanah. Para pemain harus mengambil kembali batu (gaco) yang dilempar tanpa boleh menyentuh garis yang dibuat.

16. Kelereng atau Gundu

Kelereng atau Gundu (Foto: Antara News)

Permainan adu ketepatan menyentil gundu. Konsep permainannya adalah membidik dan mengeluarkan kelereng lawan dari dalam lingkaran.

17. Patok Lele

Menggunakan dua bilah kayu (panjang dan pendek). Kayu pendek dilempar lalu dipukul sejauh mungkin.

18. Egrang

Permainan yang melatih keseimbangan di posisi tinggi, di mana pemain berjalan menggunakan dua bilah bambu panjang yang diberi pijakan kaki.

19. Cublak-Cublak Suweng

Permainan menebak lokasi tersembunyinya biji atau kerikil yang diputar di tangan para pemain saat lagu berakhir. Permainan ini melatih insting dan kejujuran anak-anak di masa lalu.

20. Tepok Gambar

Mengadu kartu gambar dengan cara ditepuk di antara telapak tangan. Kartu yang mendarat dengan posisi gambar menghadap ke atas dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil kartu lawan.