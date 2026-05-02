Permasalahan di Jakarta Menumpuk, Ketua DPRD Baru Diharap Responsif

Pergantian pimpinan DPRD DKI Jakarta terjadi di tengah menumpuknya berbagai persoalan ibu kota. Kondisi ini membuat pimpinan baru dewan dituntut agar tidak berlama-lama beradaptasi dan segera bergerak cepat.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, mengingatkan calon Ketua DPRD, Suhud Alynudin, agar responsif sejak awal menjabat. Ia menilai, kecepatan membaca situasi menjadi kunci agar DPRD tetap relevan dalam menjawab kebutuhan warga.

“Pimpinan baru memikul tanggung jawab besar untuk merangkul seluruh fraksi agar tercipta kerja kolektif yang efektif, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” kata Ali, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, persoalan Jakarta saat ini semakin kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa. Karena itu, DPRD perlu bekerja lebih solid agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ali menekankan, kekompakan antarfraksi menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke agenda yang lebih besar. Tanpa itu, fungsi dewan berpotensi tidak maksimal, terutama dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu, ia juga mendorong agar DPRD memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak di luar parlemen daerah. Mulai dari pemerintah daerah, BUMD, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat dinilai perlu dilibatkan untuk menjawab tantangan pembangunan.

"Tantangan pembangunan Jakarta ke depan kian kompleks dan membutuhkan pendekatan yang inklusif serta berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.

Ali memastikan pihaknya akan tetap membuka ruang kerja sama yang konstruktif dengan seluruh elemen di DPRD. Ia berharap setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pergantian Ketua DPRD sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam rapat tersebut, diumumkan pemberhentian Khoirudin dari jabatan ketua serta pengusulan Suhud Alynudin sebagai pengganti.

Pergantian itu mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan tata tertib DPRD DKI Jakarta. Mekanisme pengusulan dilakukan oleh partai politik dan ditetapkan melalui rapat paripurna.

Selanjutnya, usulan pengangkatan Suhud Alynudin akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur DKI Jakarta untuk mendapatkan peresmian sebagai pimpinan DPRD definitif.