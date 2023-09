Permintaan Minyak Cerah setelah China Buka Perbatasan

Harga minyak mentah berjangka jenis Brent terangkat 53 sen atau 0,7 persen, menjadi diperdagangkan di 79,10 dolar AS per barel pada pukul 01.14 GMT. (Foto: iStockphoto.com)

Pemerintah China yang kembali membuka perbatasan mengangkat prospek permintaan bahan bakar dan sedikit mengimbangi kekhawatiran resesi global. Harga minyak pun naik tipis di awal perdagangan Asia pada Senin (9/1/2023) sehari setelah para pelancong mengalir ke Negeri Tirai Bambu.

Minyak mentah berjangka Brent terangkat 53 sen atau 0,7 persen, menjadi diperdagangkan di 79,10 dolar AS per barel pada pukul 01.14 GMT. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik 46 sen atau 0,6 persen, menjadi diperdagangkan di 74,23 dolar AS per barel.

Harapan untuk kenaikan suku bunga AS yang kurang agresif mendukung pasar keuangan dan menekan dolar AS. Greenback, sebutan untuk dolar AS, yang lebih lemah membuat komoditas berdenominasi dolar lebih terjangkau bagi investor yang memegang mata uang lain.

Baik Brent maupun WTI anjlok lebih dari 8,0 persen pekan lalu. Ini merupakan penurunan mingguan terbesar mereka di awal tahun sejak 2016.

"Minyak mentah berjangka mengalami kerugian mingguan terbesar dalam sebulan akibat kekhawatiran resesi karena harga minyak telah berkorelasi positif dengan inflasi sejak 2022, meskipun pembukaan kembali China dapat menahan penurunan dalam waktu dekat," kata analis CMC Markets, Tina Teng dalam sebuah catatan.

China, konsumen minyak terbesar kedua di dunia, membuka perbatasan pada Sabtu (7/1/2023) untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Ini jelas mendukung prospek permintaan bahan bakar transportasi.

Di dalam negeri, sekitar 2 miliar perjalanan diperkirakan terjadi selama musim Tahun Baru Imlek, hampir dua kali lipat pergerakan tahun lalu dan pulih ke 70 persen dari level 2019, kata Beijing.

Namun, masih ada kekhawatiran bahwa arus besar wisatawan dapat menyebabkan lonjakan infeksi lain dan membatasi pemulihan aktivitas ekonomi China.

Energi berjangka untuk minyak mentah, produk olahan dan gas alam anjlok di Tahun Baru karena para pedagang telah mempertimbangkan kembali kekhawatiran jangka pendek atas cuaca dingin dan kekhawatiran kekurangan pasokan.

Pekan lalu, perusahaan energi AS memangkas jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi dengan penurunan mingguan terbesar sejak September 2021, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes Co, Jumat (7/1/2023).