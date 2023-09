Pernah Alami Pelecehan Seksual, Shania Twain Coba Lupakan Lewat Album Baru

Shania Twain mencoba melupakan masa lalunya yang kelam lewat album terbarunya Queen of Me. Musisi asal Kanada itu mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya, Jerry Twain.

Mengutip Daily Mail, pelantun lagu You're Still The One itu mengaku mengalami trauma abadi dari pelecehan tersebut. Dia juga sempat menjelaskan bagaimana dibelai sebagai seorang anak oleh ayah tirinya yang membuatnya malu terhadap tubuhnya.

Kendati demikian, kini penyanyi ikonis itu mengatakan dia mencoba untuk merangkul tubuhnya. Hal itulah yang menjadi alasan dia berpose syur untuk sampul album Queen of Me.

Ketika ditanya apa arti judul albumnya, ia berkata Queen of Me memiliki makna tanggung jawab atas diri sendiri.

“(Album) Ini benar-benar tentang mengatakan saya dilecehkan sebagai seorang anak. Ayah tiri saya akan membelai saya di atas dan membuat saya pergi tanpa baju dan saya sudah dewasa,” katanya.

Kini, lanjutnya, sudah waktunya untuk mencintai diri sendiri. Sehingga ia pun mencoba untuk berdamai dengan masa lalu melalui album ini.

“Sudah waktunya untuk mulai mencintai diri sendiri dan benar-benar merangkul itu dan tidak merasa malu atau malu karenanya. Inilah saya,” tandasnya.

Queen of Me adalah album studio keenam yang dirilis pada 3 Februari 2023 oleh Republic Records. Album tersebut merupakan yang pertama sejak Now 2017.