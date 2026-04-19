Pernyataan Mojtaba Khamenei: AL Iran Siap Beri Kekalahan Pahit bagi AS di Hormuz

Seorang pendukung berpose dengan foto pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, selama unjuk rasa di pusat kota Teheran pada 9 Maret 2026. (Foto: AFP/Atta Kenare)

Situasi di Selat Hormuz kembali membara. Pusat Komando Militer Iran memutuskan untuk menutup kembali jalur perairan strategis tersebut pada Jumat (17/4/2026). Keputusan ini diambil hanya berselang sehari setelah selat sempat dibuka, lantaran Amerika Serikat (AS) masih bersikeras melakukan blokade di pintu masuk selat.

Di tengah ketegangan yang meruncing, sebuah pernyataan Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, muncul dan memberikan peringatan keras kepada pihak Washington. Melalui saluran resmi di aplikasi pesan Telegram, ia menegaskan bahwa angkatan laut Teheran tidak akan ragu untuk bertindak.

"Angkatan laut Iran yang berani siap untuk membuat musuh merasakan pahitnya kekalahan baru," tulis pernyataan Mojtaba Khamenei, Sabtu (18/4/2026).

Munculnya pesan ini menarik perhatian dunia internasional, mengingat putra dari almarhum Ayatullah Ali Khamenei tersebut jarang terlihat di depan publik sejak eskalasi serangan awal AS-Israel pada akhir Februari lalu.

Penembakan Tanker di Selat Hormuz

Kondisi di lapangan dilaporkan kian tak terkendali. Badan keamanan maritim Inggris (UKMTO) melaporkan adanya insiden penembakan terhadap sebuah kapal tanker oleh kapal perang Iran di wilayah tersebut. Penembakan ini terjadi tak lama setelah militer Iran membatalkan komitmennya untuk membuka jalur pelayaran bagi kapal komersial.

Berdasarkan laporan UKMTO, dua kapal perang milik Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mendekati kapal tanker tersebut di posisi 37 kilometer timur laut Oman. Tanpa adanya peringatan radio sebelumnya, kapal-kapal IRGC dilaporkan langsung melepaskan tembakan. Beruntung, kapal tanker beserta seluruh awaknya dilaporkan selamat dalam insiden tersebut.

Gertakan Parlemen terhadap Blokade AS

Ketegangan ini bermula dari langkah sepihak Amerika Serikat yang memblokade seluruh pelabuhan di Iran sejak awal pekan lalu. Tindakan AS yang menghentikan kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan Iran dianggap Teheran sebagai deklarasi perang ekonomi secara total.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melalui akun media sosial X, menegaskan bahwa kedaulatan atas Selat Hormuz berada di tangan mereka. Ia mengancam akan mengunci jalur tersebut secara permanen jika AS tidak segera menghentikan blokadenya.

"Jika blokade ini terus berlanjut, Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka. Akses melalui jalur air tersebut akan sangat bergantung pada izin dari Iran," tegas Ghalibaf.

Dunia kini menanti langkah selanjutnya dari komunitas internasional, mengingat penutupan Selat Hormuz dapat melumpuhkan distribusi minyak global dan memicu lonjakan harga energi di seluruh dunia secara drastis.