Perpanjangan One Way di Tol Cipali-Kalikangkung, Kapolri: Dievaluasi Bertahap

Polri memperpanjang rekayasa lalu lintas melalui sistem one way atau satu arah di KM 72 tol Cipali hingga KM 414 tol Kalikangkung, hingga Kamis dini hari (20/4/2023) pukul 00.00 WIB. Sistem satu arah ini diberlakukan seiring masih terpantaunya kepadatan di ruas tol tersebut.nn"Terhadap kendaraaan khusnya moda darat yang bergerak dari arah barat ke timur mulai dari Karawang kemudian Cikampek sampai dengan Kalikangkung itu menjadi prioritas kita. Karena memang rekayasa yang dilaksanakan dari mulai yang awalnya normal, contra flow, (lalu) mulai tadi malam sampai dengan malam nanti jam 24.00 kita terus melaksanakan sistem one way," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).nnDia menjelaskan, pemberlakuan sistem one way ini diiringi evaluasi bertahap. Artinya, penerapan sistem one way masih situasional melihat kepadatan kendaraan.nn"Ini akan kita evaluasi nanti jam 24.00 WIB malam apakah akan kita teruskan. Apakah atau kita kembali menggunakan sistem contra flow. Artinya kepadatan mulai meningkat tadi malam sampai dengan nanti malam," katanya.nnListyo berharap dengan adanya sistem one way dapat menekan angka kemacetan. Dengan begitu, pemudik yang melakukan perjalanan akan merasa aman dan nyaman.nn"Mudah-mudahan ini semua bisa kita kelola dengan baik walaupun padat. Namun, jangan sampai ada lalu lintas yang stuck yang tentunya ini akan berdampak pada masalah kemacetan," kata Listyo menambahkan.