Persiapan Hadapi Pemilu, Ketum PPP Tegaskan Muscab Jadi Pintu Awal Perkuat Struktur

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan musyawarah cabang (muscab) menjadi salah satu pintu awal untuk memastikan soliditas struktur partai hingga ke tingkat bawah. Ia pun menekankan, pelaksanaan muscab bukan sekadar agenda internal partai, tetapi menjadi bagian penting untuk memenuhi persyaratan verifikasi partai politik peserta pemilu.

Menurutnya, seluruh struktur partai tidak boleh mengabaikan tahapan tersebut, mengingat setiap partai politik memiliki tujuan untuk mengikuti kontestasi pemilu.

“Karena itu, seluruh persyaratan harus dipersiapkan sejak dini, termasuk melalui muscab yang telah digelar di beberapa wilayah, salah satunya Lampung,” kata Mardiono di Bandarlampung, Senin (27/4/2026).

Mardiono menyampaikan setelah pelaksanaan muscab, PPP akan melanjutkan konsolidasi organisasi melalui musyawarah anak cabang di tingkat kecamatan.

Susun Strategi

Lebih lanjut Mardiono menyebutkan, PPP masih memiliki waktu lebih dari tiga tahun untuk menyusun strategi politik secara matang. Karena itu, konsolidasi berjenjang dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan dan performa elektoral partai.

“Dengan mitigasi sejak awal dan konsolidasi berjenjang, kami optimistis dapat meningkatkan performa elektoral,” katanya.

Mardiono juga menilai Lampung memiliki potensi besar bagi PPP, antara lain karena basis massa yang kuat dari kalangan nahdliyin serta kepemimpinan di tingkat wilayah yang diisi generasi muda.

“Insya Allah kita akan melakukan mitigasi sejak awal. Jika seluruh struktur terisi dan solid, kita bisa menguji kesiapan kader menghadapi pemilu. Lampung sendiri memiliki potensi besar dan merupakan basis PPP,” tutur Mardiono.

Selanjutnya, ia berharap tidak ada lagi daerah pemilihan yang kosong kursi PPP. Sebagai partai berasaskan Islam, PPP harus mampu hadir sebagai representasi umat di parlemen.

“Minimal jangan sampai ada kursi yang kosong. PPP harus bisa mewakili umat,” ujar Mardiono.