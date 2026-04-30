Persib Ambil Alih Puncak Klasemen Usai Remontada Atas Bhayangkara FC!

Kamis, 30 April 2026 - 22:16 WIB

Persib kembali memimpin klasemen sementara Super League 2025/2026 setelah mengalahkan Bhayangkara FC 4-2 pada pertandingan pekan ke-30 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026).

Sempat tertinggal oleh gol Bernard Doumbia menit 6 dan Mousa Sidibe menit 26, Maung Bandung sukses remontada mengesankan dengan mencetak empat gol melalui Federico Barba menit 45+2, Rosembergne "Berguinho" da Silva menit 49, Beckham Putra Nugraha menit 60, dan Adam Alis Setyano menit 89.

Berkat kemenangan itu, Persib kembali memimpin klasemen dengan mengumpulkan nilai 69, sama dengan Borneo FC namun unggul head to head.

Dalam pertandingan ini, Persib menurunkan starter Teja Paku Alam (PG), Robi Darwis, Patricio Matricardi, Frans Putros, Federico Barba; Adam Alis, Marc Klok (C), Thom Haye; Beckham Putra Nugraha, Rosembergne "Berguinho" da Silva; dan Andrew Jung.

Setelah tertinggal 1-2 di babak pertama, Persib mengganti Robi Darwis di masa jeda oleh Layvin Kurzawa. Babak kedua pun dimulai dengan Maung Bandung langsung melakukan serangan lewat Adam Alis

Pada menit 50, Kurzawa mengirimkan umpan silang dari sisi kiri dan disambar dengan sundulan Berguinho yang tak bisa dihentikan Aqil Savik. Kedudukan menjadi imbang 2-2.

Di menit 60, Persib akhirnya membalikkan keadaan menjadi 3-2 melalui gol Beckham. Tembakan Beckham sebenarnya sempat mengenai kaki pemain belakang Bhayangkara FC, tapi bola masih mengarah ke dalam gawang Bhayangkara FC.

Di menit 64, Persib menarik Beckham untuk digantikan Uilliam Barros. Empat menit berselang, Barros terpaksa melakukan pelanggaran keras yang membuatnya dikartu kuning oleh wasit.

Di menit 76, Jung juga diganti oleh Ramon "Tanque" de Andrade Souza. Semenit kemudian, Teja melakukan penyelamatan gemilang menggagalkan upaya Mousa Sidibe untuk mencetak gol.

Menit 82, Julio Cesar dan Saddil Ramdani dimasukkan secara langsung untuk menggantikan Berguinho dan Marc Klok. Sementara, ban kapten Maung Bandung beralih kepada Barba.

Memasuki menit-menit akhir pertandingan, permainan Persib kian nyaman hingga di menit 89, Adam Alis menambah keunggulan menjadi 4-2 setelah tembakan kerasnya menghujam ke gawang.

Pertandingan memasuki tambahan waktu tujuh menit dan Persib masih menguasai permainan. Di menit 90+5, Dendy Sulistyawan mencetak gol untuk mengecilkan jarak menjadi 3-4. Wasit Nazmi sempat meninjau VAR sebelum membatalkan gol Dendy tersebut.

Skor kembali menjadi 2-4 untuk keunggulan tim tamu, Persib. Pertandingan pun berakhir dengan Maung Bandung berhasil membawa pulang tiga poin ke Bandung.