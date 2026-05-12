Persib Dipastikan Tanpa Kurzawa di 2 Laga Sisa

Pesepak bola Layvin Kurzawa pada pertandingan leg pertama babak 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26 kontra Ratchaburi FC, Rabu, 11 Februari 2026.. (Foto: Persib.co.id)

Bek sayap Persib Bandung Layvin Kurzawa dipastikan absen pada dua laga terakhir timnya di BRI Super League 2025/2026 karena cedera hamstring.

Dua laga yang akan dilewatkan Kurzawa adalah kontra PSM Makassar, Minggu (17/5), dan Persijap Jepara, Sabtu (23/5).

"Sayang sekali dia cedera. Saya berharap dia tidak akan absen lama, tetapi untuk dua pertandingan berikutnya. Saya rasa dia tidak akan bisa tampil," kata pelatih Persib Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa.

Cedera itu didapatkan Kurzawa saat Persib menang 2-1 atas Persija Jakarta pada laga pekan ke-32, Minggu (10/5), di Stadion Segiri Samarinda.

Pemain asal Prancis itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 mengganti Luciano Guaycochea. Namun, karena cedera, dia ditarik keluar lagi pada menit ke-80 untuk digantikan Dedi Kusnandar.

Hodak menyesalkan situasi tersebut lantaran Kurzawa dinilainya tampil baik pada beberapa laga terakhir Persib.

Dia sempat memberikan assist saat Persib bangkit dari ketertinggalan ketika mengalahkan tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC 4-2, Kamis (30/4).

Penampilan melawan Persija membuat Kurzawa sudah menjalani sembilan laga bersama Persib sejak didatangkan pada Januari 2026, dengan tujuh penampilan di Super League dan dua penampilan di Liga Champions Dua Asia.

Persib memuncaki klasemen sementara Super League musim ini dengan 75 poin, unggul head-to-head dengan Borneo FC di posisi kedua yang mengoleksi poin sama.

Apabila menyapu bersih dua laga terakhir dengan kemenangan, maka Persib dipastikan menjadi juara lagi untuk ketiga kalinya secara beruntun.

"Kami memiliki dua pertandingan lagi jadi kami harus berhati-hati. Hasil pertandingan hanya bergantung pada diri kami sendiri, bukan orang lain," tutur Bojan.