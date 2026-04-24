Persib Ditahan Imbang Arema FC 0-0 di GBLA, Keunggulan Poin dari Borneo FC Menipis

Pemain Persib Bandung Julio Cesar De Freitas Filho (tengah) menendang bola dan berupaya dihalau penjaga gawang Arema FC Lucas Henrique Frigeri pada pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026). (Foto: Antara/Abdan Syakura)

Ambisi Persib Bandung untuk memperlebar jarak di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026 harus tertunda. Menjamu Arema FC dalam laga pekan ke-29 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam, tim berjuluk Maung Bandung itu dipaksa harus puas dengan skor kacamata 0-0.

Hasil imbang ini membuat posisi Persib di singgasana klasemen mulai goyah. Meski masih bertengger di peringkat pertama dengan koleksi 66 poin, anak asuh Bojan Hodak kini hanya unggul tipis tiga angka dari Borneo FC yang terus menguntit di posisi kedua.

Dominasi Tanpa Solusi

Sejak peluit pertama dibunyikan, Persib sebenarnya tampil menekan. Mengandalkan poros Andrew Jung dan Uilliam Barros, tuan rumah langsung menggebrak pertahanan Singo Edan. Baru menit ke-3, kombinasi dua pemain asing ini hampir memecah kebuntuan, namun kiper Arema FC tampil sigap mengamankan gawangnya.

Peluang demi peluang terus tercipta. Marc Klok sempat melepaskan ancaman di menit ke-11 melalui sepakan jarak dekat, namun bola masih melambung tipis di atas mistar. Memasuki menit ke-30, penguasaan bola praktis menjadi milik Persib, namun rapatnya barisan belakang Arema membuat serangan Maung Bandung seolah membentur tembok.

Peluang emas kembali hadir di menit ke-35 lewat tendangan spekulasi Berguinho dari luar kotak penalti. Bola muntah hasil tepisan kiper jatuh ke kaki Uilliam Barros, namun eksekusi akhirnya gagal membuahkan gol. Hingga turun minum, skor 0-0 tetap bertahan.

Pemain Persib Bandung Rosembergne Da Silva (kanan) berebut bola dengan penjaga gawang Arema FC Lucas Henrique Frigeri (kedua kanan) pada pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026). (Foto: Antara/Abdan Syakura)

Kiper Arema Tampil Heroik

Memasuki paruh kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Persib tetap memegang kendali serangan, sementara Arema FC memilih bermain disiplin dengan skema serangan balik sesekali.

Tuan rumah mulai tampak frustrasi saat memasuki pertengahan babak kedua. Rapatnya lini belakang Arema yang dikomandoi bek-bek tangguh membuat penetrasi Persib seringkali patah sebelum masuk ke kotak penalti.

Puncak ketegangan terjadi di masa injury time. Pada menit ke-90+6, Stadion GBLA hampir saja bergemuruh saat Julio Cesar melepaskan sundulan mematikan menyambut umpan sepak pojok. Namun, kiper Arema kembali menunjukkan performa heroik dengan menepis bola tepat di garis gawang.

Hingga wasit meniup peluit panjang, tak ada satu pun gol yang tercipta. Bagi Arema FC, satu poin dari Bandung adalah hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka. Namun bagi Persib, hasil ini menjadi alarm bahaya karena mereka kehilangan momentum untuk menjauh dari kejaran Borneo FC di sisa musim yang kian krusial.