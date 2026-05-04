Persib Kokoh di Puncak Usai Tundukkan PSIM 1-0

Persib Bandung sukses mengamankan tiga poin krusial dalam perburuan gelar juara BRI Super League. Menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026) sore WIB, Maung Bandung menang tipis 1-0 lewat gol kilat di awal laga.

Kemenangan ini membuat posisi anak asuh Bojan Hodak semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 72 poin, menjaga jarak aman tiga angka dari kejaran Borneo FC di posisi kedua.

Drama Menit AwalLaga baru berjalan dua menit, publik GBLA langsung bergemuruh. Berawal dari skema tendangan bebas yang dieksekusi dengan akurat oleh Thom Haye, bek jangkung Patricio Matricardi berhasil melepaskan diri dari kawalan dan menyundul bola masuk ke gawang. Skor 1-0 untuk Persib.

Tertinggal cepat membuat PSIM mencoba bangkit. Namun, rapatnya barisan pertahanan Persib dan gemilangnya penampilan kiper membuat upaya tim tamu selalu kandas.

Persib hampir menggandakan keunggulan di menit ke-11 melalui Ramon Tanque, namun sepakan kerasnya masih mampu dimentahkan kiper PSIM, Cahya Supriadi.Duel Sengit hingga Menit AkhirMemasuki babak kedua, tempo permainan tidak menurun.

Luciano Guaycochea sempat mengancam di menit ke-60, namun tendangannya masih menyamping tipis.

PSIM bukan tanpa perlawanan; Franco Mingo sempat melepaskan tembakan tepat sasaran yang memaksa lini belakang Persib bekerja ekstra keras.

Drama terjadi di masa injury time. Persib nyaris mengunci kemenangan lebih awal lewat aksi Rosembergne Da Silva.

Sayang, Cahya Supriadi tampil heroik dengan memblok tembakan jarak dekat tersebut, memaksa skor tetap bertahan 1-0 hingga peluit panjang dibunyikan.

Menuju Tangga Juara

Dengan sisa tiga pertandingan lagi di musim ini, tambahan tiga poin ini menjadi modal sangat berharga bagi Persib. Maung Bandung kini memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri untuk mengangkat trofi di akhir musim.

Jika Persib mampu menjaga konsistensi ini di laga sisa, gelar juara BRI Super League bukan lagi sekadar impian bagi warga Jawa Barat.

Susunan Pemain

Persib Bandung: Teja Paku Alam; Frans Putros, Federico Barba, Patricio Marticardi, Kakang Rudianto; Thom Haye, Luciano Guaycochea; Beckham Putra, Adam Alis, Eosembergne Da Silva; Ramon Souza.

PSIM Yogyakarta: Cahya Supriadi; Raka Cahyana, Johannes Daniel, Franco Mingo, Yusaki Yamadera; Donny Warmerdam, Jose Valente; Norberto Ezequiel, Sheva Maresca, Riyatno Abiyoso; Corfe Deri Antony.

