Persib Langsung Fokus ke Dewa United!

Bek Persib Bandung Frans Putros menegaskan timnya kini mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League pada Senin (20/4).

Putros mengatakan, dirinya tidak ingin larut dalam euforia kemenangan atas Bali United dengan skor 3-2.

“Saat ini kami akan mulai mempersiapkan diri lagi dan mulai menatap pertandingan berikutnya,” ujar Putros dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.

Menurut pemain timnas Irak tersebut, fokus utama tim saat ini adalah pemulihan kondisi serta persiapan teknis menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Ia juga mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih Persib pada pekan ke-27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4).

Meski laga berjalan dramatis, Putros menegaskan hasil akhir menjadi prioritas utama demi menjaga posisi tim di papan atas klasemen.

“Sama seperti yang pelatih katakan, yang terpenting adalah kami bisa meraih kemenangan dan mendapatkan tiga poin,” katanya.

Berkat kemenangan tersebut, Persib kini mengoleksi 64 poin dan masih unggul empat angka atas pesaing terdekat, Borneo FC.

Putros menegaskan, konsistensi menjadi kunci bagi Persib untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen hingga akhir musim.

Kemenangan Sulit

Sebelumnya, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui kemenangan 3-2 atas Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung (GBLA) Bandung, Minggu (12/4), diraih dengan perjuangan yang tidak mudah.

Menurut Hodak, timnya sempat menguasai jalannya pertandingan sebelum situasi berubah setelah harus bermain dengan sepuluh orang.

“Saya rasa, sebelum ada pemain yang mendapat kartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan,” ujar Hodak dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.

Ia menilai, jika jumlah pemain tetap seimbang, Persib berpeluang mengakhiri pertandingan lebih cepat, terutama setelah unggul dua gol di babak kedua.

Namun, kondisi berubah ketika Bali United unggul jumlah pemain. Faktor kelelahan, kata Hodak, membuat timnya mulai kehilangan ritme permainan.

“Setelah mereka tampil dengan satu orang lebih banyak dan pemain kami mulai kelelahan, kami kebobolan,” kata dia.

Meski demikian, Hodak tetap mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

Ia pun menegaskan, tim harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League pada Senin (20/4).

“Pada akhirnya kami bisa meraih tiga poin dan sekarang fokus ke pertandingan berikutnya,” kata Hodak.