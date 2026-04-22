Persib Larang Aremania ke Bandung Jelang Bigmatch Jumat Malam

Persib Bandung menegaskan suporter Arema Malang, Aremania, tidak diperbolehkan hadir untuk menonton secara langsung pertandingan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung pada Jumat (24/4) malam.

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat, Adhi Pratama mengatakan hal itu berdasarkan keputusan PSSI bahwa pertandingan Persib Bandung melawan Arema Malang tidak dapat dihadiri penonton tim tamu.

"Kami mengimbau rekan-rekan Aremania untuk tidak datang ke Stadion GBLA. Berdasarkan Pasal 5 ayat 7 regulasi musim ini, kehadiran suporter tamu masih dilarang,” kata Adhi di Bandung, Rabu.

Adhi mengatakan bahwa pada masa transisi transformasi sepakbola nasional, seluruh pertandingan termasuk kompetisi, tidak dapat dihadiri oleh suporter klub tamu.

Menurut dia, regulasi ini juga menegaskan bahwa klub terkait akan bertanggung jawab penuh atas kehadiran suporter mereka jika larangan tersebut dilanggar.

“Kami berharap semua pihak menghormati aturan ini karena klub akan dimintai pertanggungjawaban penuh jika terjadi pelanggaran," kata Adhi.

Manajemen Persib mengajak seluruh elemen suporter untuk mendukung tim masing-masing dengan cara yang sesuai aturan, tanpa memaksakan diri hadir di stadion lawan yang dapat berisiko sanksi bagi kedua belah pihak.

"Panpel Persib akan menjalankan prosedur penyaringan ketat di area stadion. Hal ini murni implementasi dari keputusan federasi dan komitmen liga untuk memastikan transformasi sepakbola nasional berjalan sesuai jalur," katanya.

Sementara itu, Polrestabes Bandung akan menerjunkan sebanyak 3.000 personel untuk mengamankan pertandingan tersebut.

Plt Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adi Wijaya mengatakan pihaknya telah lakukan koordinasi dengan pihak keamanan lainnya untuk melancarkan jalannya pertandingan.

“Kita laksanakan kegiatan pengamanan sepak bola antara Persib Bandung dengan Arema. Kemarin kita sudah lakukan rapat koordinasi dari pihak pengamanan maupun dari internal selaku pelaksana,” kata Adi.